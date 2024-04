Nowy dziennikarz w "19.30". Poprzednio był rzecznikiem w miejskiej spółce w Warszawie

Portal Wirtualne Media informuje o nowym dziennikarzu w redakcji głównego programu informacyjnego TVP. To Marek Smółka, który przez ostatnie cztery lata pracował w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie. Pełnił tam funkcję rzecznika prasowego i kierownika wydziału współpracy z mediami.

Smółka ma doświadczenie w pracy dziennikarskiej. Przez ponad 20 lat był związany z mediami m.in. z TVN oraz Radiem Zet. Przedtem pracował jako dziennikarz m.in. w RMF FM, TOK FM i „Gazecie Wrocławskiej”.

Smółka swój pierwszy materiał przygotował do wtorkowego wydania "19.30". Zajął się w nim tematem przywrócenia 5-procentowej stawki VAT na żywność.

Czyż obraża krytyków programu

Wokół programu "19.30" wciąż jest głośno, czy to z powodu wpadek redakcji, czy też ostrych słów jego szefa Marka Czyża. Dziennikarz w ostatnim wywiadzie nazwał krytyków programu "głupkami".

Dziennikarz był gościem serwisu kultura.gazeta.pl, w którym m.in. ostro odpowiedział na argumenty krytyków "19.30", zarzucających programowi pokazywanie niemal wyłącznie treści działających na korzyść ekipy rządzącej. Niektórzy widzowie zauważają, że z postulowanej "czystej wody" w "19.30" niewiele wyszło. Co ciekawe, mimo kolejnych wpadek, zarzutów dot. braku obiektywizmu oraz spadków oglądalności redakcja została niedawno uhonorowana nagrodą Mariusza Waltera w kategorii Wydarzenie Roku w Mediach.

– W tej czystej wodzie, którą zaproponowaliśmy, jest zawarty taki pomysł, żeby pokazać różnicę między tym co było, a tym co jest. Jeśli ktoś uważa, że Czyż obiecał czystą wodę i czystej wody nie ma i jest kłamcą, to nie chcę z nim rozmawiać, bo jest głupkiem. Jest głupkiem dlatego, że ktoś, kto nie dostrzega różnic między tymi cieczami, jest głupkiem po prostu, albo ma złą wolę i nie warto z nim podejmować żadnej dyskusji – powiedział.

Czytaj też:

Znany dziennikarz TVN24 teraz w TVP. Dołącza do flagowego programuCzytaj też:

Słynny aktor w programie Marka Czyża. "Nie chcę być zakładnikiem polityków"