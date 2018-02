Skandaliczny wpis Kuczyńskiego o Polakach. "Grabili, tropili, wydawali i mordowali"

"Polacy Żydów w IIWŚ grabili, tropili, wydawali i mordowali. I zabijali też po wojnie. Nie było to niszowe zjawisko, a rozległe, choć kłamstwem byłoby obciążenie całego narodu. Tylko przyznanie tego daje podstawę do dumy z polskości i bycia Polakiem. Tylko to!" – napisał Waldemar Kuczyński.

Wpis Kuczyńskiego spotkał się z krytyką wielu internautów. "To, że pańscy przodkowie tak robili nie upoważnia pana do stosowania uogólnienia w postaci "Polacy". Panie homo sovieticus" – napisał jeden z nich. Inny określił Waldemara Kuczyńskiego mianem "tchórza i antypatrioty".