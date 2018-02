Piotr Żyła rozstał się z żoną. "Dzień przed Wigilią powiedział, że ma kochankę"

"Tak, to prawda, ten wasz wspaniały Piotr Żyła zostawił mnie i dzieci, bo tak, bo nie potrafi żyć w rodzinie" – napisała na portalu społecznościowym żona skoczka. Niedługo później wpis zniknął.

Justyna Żyła zdradziła, że pierwsze kłopoty w jej małżeństwie pojawiły się już ponad rok temu. – Piotrek obrał taką niecodzienną taktykę zniechęcania mnie do siebie. Zaczęło się prawie rok temu. Na dzień przed Wigilią powiedział mi, że ma kochankę. Robił takie różne podchody, żeby mnie psychicznie wykończyć. Starałam się podchodzić do tego profesjonalnie, jako żona sportowca i nie utrudniać mu kariery – poinformowała.

Żona skoczka tłumaczyła, że nie chce zaszkodzić wizerunkowi Piotra. Swoje działanie motywuje troską o dzieci, o których - jak twierdzi - zapomniał. Jak podkreśliła, musiała nawet przypominać mu o urodzinach ich córki.

"Czy chciałaby uratować to małżeństwo? Próbowałam. Im bardziej się starałam, tym bardziej Piotrek się odsuwał. Chciałam, bo kochałam go i kocham nadal. Ale nikogo nie można zmusić do tego, żeby był" – przyznała.