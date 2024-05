Tusk nie spełnia wyborczych obietnic. Komorowski: Wyborcy w Polsce lubią, jak im się obiecuje

Były prezydent Bronisław Komorowski był w poniedziałek gościem Radia Zet. W pewnym momencie prowadzący zapytał go o niespełnione obietnice wyborcze Donalda Tuska zawarte w programie "100 konkretów". Jak się okazuje, Komorowski nie widzi problemu w tym, że postulaty złożone w trakcie kampanii wyborczej nie są realizowane. Co więcej, były prezydent uważa, że w polityce chodzi przede wszystkim o to, aby dawać ludziom nadzieję.

– To moja opinia, którą ma od pewnego czasu. Wyborcy w Polsce, ale nie tylko, lubią jak im się obiecuje. Nawet, jeśli wiadomo od początku, że tych obietnic się w pełni nie zrealizuje. To nie przeszkadza. Ludzie chcą mieć nadzieję i mają nadzieję – stwierdził.

Niespełnione obietnice

Zdecydowana większość ze 100 konkretów na 100 dni rządów Donalda Tuska nie została zrealizowana. Z sondaży wynika, że największe rozczarowanie przyniósł brak zwiększenia kwoty wolnej od podatku do 60 tysięcy złotych. Z wypowiedzi polityków koalicji rządzącej wynika, że podwyżki tej kwoty prędko się nie doczekamy. Premier Donald Tusk zapowiedział, że rząd wróci do projektu podwyższenia kwoty wolnej od podatku w przyszłym roku. Tymczasem w wieloletnim planie finansowym państwa kwestia podniesienia kwoty wolnej od podatku w ogóle nie została ujęta.

Politycy Koalicji Obywatelskiej bagatelizują jednak sprawę, dwuznacznie sugerując, że znaczna część wyborczych obietnic nigdy nie zostanie zrealizowana. Zdaniem Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, Polacy chcą przede wszystkim rozliczenia Prawa i Sprawiedliwości, co otrzymują.

Co ciekawe, z najnowszego sondażu wynika, że co trzeci Polak uważa, iż rozliczenie PiS to bardzo ważne zadanie dla obecnego rządu.

Najwięcej, bo 33 proc. badanych odparło, że "jest to bardzo ważne". Zdaniem 14,8 proc. badanych jest to "najważniejsze zadanie rządu". Dla 26,8 proc. badanych jest to ważne, ale jednak "są istotniejsze sprawy". Według 5,8 proc. badanych rozliczenie nie jest ważne. Z kolei 10,5 proc. respondentów uważa, że rząd w ogóle nie powinien zajmować się rozliczaniem afer poprzedniej ekipy. 9,2 proc. respondentów nie ma zdania w tej sprawie.

