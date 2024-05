Papież: Wojna jest oszustwem

Franciszek podkreślił, że to wydarzenie jest pokłosiem encykliki Fratelli tutti i zachęca do „tworzenia wokół Bazyliki św. Piotra inicjatyw związanych z duchowością i sztuką dla budowania dialogu w świecie”.

Ojciec Święty zauważył, że uczestnicy szczytu na rzecz pokoju i braterstwa przybyli do Watykanu w czasie, kiedy „świat jest w ogniu”, by powtórzyć swoje „nie” wojnie i „tak” pokojowi, świadcząc o humanizmie, który łączy nas jako braci. Franciszek nawiązał do słów Martina Luthera Kinga o tym, iż „nauczyliśmy się latać, jak ptaki; pływać jak ryby, ale wciąż nie nauczyliśmy się prostej sztuki życia razem jako bracia”.

Jak współistnieć w pokoju?

Ojciec Święty przypomniał, że w ramach wydarzenia w dwunastu miejscach Watykanu i Rzymu odbywają się spotkania nt. tworzenia zasad braterskiego współistnienia. Wśród tematów znajduje się m.in. kwestia godności osoby ludzkiej jako elementu budowania dobrej polityki opartej na zasadzie braterstwa.

„Doceniam ten wybór i zachęcam do kontynuowania dzieła cichego siewu. Z tego może powstać Karta Człowieka, Karta Człowieczeństwa, która oprócz praw zawrze zachowania i praktyczne powody tego, co czyni nas w życiu bardziej ludzkimi – mówił Ojciec Święty. – Zachęcam byście się nie zniechęcali, ponieważ choć wytrwały i odważny dialog nie trafia na pierwsze strony gazet, w przeciwieństwie do nieporozumień i konfliktów, ale jednak dyskretnie pomaga światu żyć lepiej, znacznie bardziej niż moglibyśmy sobie wyobrazić.“

Papież podziękował za obecność na światowym szczycie laureatom Nagrody Nobla. Zachęcił ich do rekonstrukcji „gramatyki na miarę człowieka”, która pozwoli, jak podkreślił, budować braterstwo i promować pokój.

„Wojna jest oszustwem. Wojna zawsze jest porażką, podobnie jak idea międzynarodowego bezpieczeństwa bazującego na siłowym odstraszaniu. To kolejne oszustwo. Aby zapewnić trwały pokój, musimy powrócić do uznania naszego wspólnego człowieczeństwa i umieścić braterstwo w centrum ludzkiego życia – mówił Ojciec Święty. – Tylko w ten sposób uda nam się wypracować model współistnienia zdolny zapewnić przyszłość rodzinie ludzkiej. Pokój polityczny potrzebuje pokoju serc, aby ludzie mogli się spotykać w przekonaniu, że życie zawsze zwycięża wszelkie formy śmierci“.

Czytaj też:

"Jest wielki smutek". Przejmujące słowa papieża FranciszkaCzytaj też:

Lisicki: Franciszek na szczycie G7. Cejrowski: Literka "g" kojarzy się jednoznacznie