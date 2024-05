"Zielony Ład jest utopią". Związkowcy przekazali petycję do szefowej KE

Demonstracja odbywa się pod hasłem "Precz z Zielonym Ładem". Protestujący zgromadzili się w południe na Placu Zamkowym, skąd wyruszyli w stronę parlamentu przy ul. Wiejskiej. Po drodze przeszli przed przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce. Tam przekazali petycję skierowaną do Ursuli von der Leyen.

"Unijne instytucje od pewnego czasu przekonują, że cała Europa musi stawić czoło nowemu wyzwaniu – walce o czyste środowisko, o lepszy klimat. To oczywiście ważne cele. Wszyscy chcemy, by planeta, na której żyjemy, była zdrowa i czysta. Brukselskie instytucje jednak przekonują, że jedyny środek, by to osiągnąć, to miliardowe wydatki. Wydatki, które muszą ponieść w większym stopniu niż kraje „starej piętnastki” właśnie Polska i inne „nowe” państwa członkowskie. Wydatki, które należy ponieść, nie zważając na sytuację na świecie, na to, że emisja szkodliwych substancji, która zostanie ograniczona w Europie, prawdopodobnie proporcjonalnie zwiększy się w innych częściach świata, że poza Europą nikt nie myśli o tym, by ryzykować swój rozwój kosztem 'zielonych' celów" – czytamy w liście.

"Wreszcie polityka klimatyczna jest wprowadzana bez względu na pandemię czy wojnę na Ukrainie, które dobitnie pokazały, że nasze główne cele i wysiłki powinny iść w inną stronę – w stronę zapewnienia naszym obywatelom bezpieczeństwa zarówno militarnego, jak i energetycznego oraz ekonomicznego" – dodali związkowcy z "Solidarności".

"Odbierane są podstawowe prawa"

Podkreślają, że ich zdaniem Zielony Ład jest "eksperymentem, który przeprowadza się na wszystkich obywatelach Unii Europejskiej". "Jest utopią, którą wprowadza się według uznania unijnych urzędników, a która sprawi, że znów – tak jak kilkadziesiąt lat temu – odbierane nam będą podstawowe prawa – własności, bezpieczeństwa, niezależności" – podkreślono.

Przedstawiciele związku zaapelowali bezpośrednio do Ursuli von der Leyen, by ta "wychyliła się z okna swojego brukselskiego biura" i zobaczyła, co dzieje się na ulicach europejskich ulic, w tym Warszawy.

"Zwracamy się więc do Pani Przewodniczącej o głęboką rewizję rozwiązań zawartych w Europejskim Zielonym Ładzie, które jeśli zostaną wdrożone w obecnym kształcie, doprowadzą do zapaści wielu gospodarek Europy Środkowo-Wschodniej, a w konsekwencji do upadku gospodarczego całej Europy" – napisano w liście wystosowanym przez przewodniczącego NSZZ "S" Piotra Dudę i przewodniczącego NSZZ RI "S" Tomasza Obszańskiego.

