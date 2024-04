Polityczny zwrot w Rzeszowie. Kandydat PiS wchodzi do drugiej tury

Sensacyjna zmiana. Waldemar Szumny z PiS wyprzedził Jacka Strojnego i to on wchodzi do drugiej tury wyborów prezydenckich w Rzeszowie.

Waldemar Szumny, a nie Jacek Strojny będzie walczył z Konradem Fijołkiem w drugiej turze wyborów prezydenckich w Rzeszowie. To zmiana w stosunku do podanych w niedzielę wieczorem wyników sondażu exit poll Ipsos dla TVP, TVN i Polsatu. Wyniki wyborów w Rzeszowie. Kandydat PiS w drugiej turze Według sondażu exit poll wybory na prezydenta Rzeszowa wygrał Konrad Fijołek, który otrzymał 45,1 proc. głosów. Badanie dawało Jackowi Strojnemu (komitet Stowarzyszenie Razem dla Rzeszowa) niewielką przewagę nad Waldemarem Szumnym (Prawo i Sprawiedliwość) – 0,7 p.p. Strojny miał 18,6 proc. poparcia, a Szumny – 17,9 proc. Po zliczeniu głosów z wszystkich obwodowych komisji wyborczych proporcje się zmieniły. 21 kwietnia, w drugiej turze wyborów samorządowych obecny prezydent Rzeszowa Konrad Fijołek zmierzy się z Waldemarem Szumnym z PiS. Na Fijołka zagłosowało 28 646 wyborców (37,91 proc.). Szumny uzyskał 18 314 głosów (24,23 proc.), a Strojny – 15 579 (20,61 proc.). Pozostali kandydaci na stanowisko prezydenta Rzeszowa uzyskali następujące poparcie: Adam Dziedzic (PSL – Trzecia Droga) – 8,76 proc., Karolina Pikuła (Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy) – 6,78 proc., Janusz Niemier (Ruch Obrony Polski) – 1,71 proc. Konrad Fijołek rządzi Rzeszowem od czerwca 2021 r., kiedy wygrał wybory przedterminowe już w pierwszej turze z wynikiem 56 proc. i zastąpił na stanowisku Tadeusza Ferenca. Fijołka popierała wówczas cała ówczesna zjednoczona opozycja. W tegorocznych wyborach Fijołek startował z poparciem Koalicji Obywatelskiej, Polski 2050 i Nowej Lewicy. Wybory samorządowe w Rzeszowie Wybory do rady miasta w Rzeszowie wygrało PiS, które zdobyło w radzie dziewięć mandatów (28,42 proc. poparcia). Drugie miejsce zajęła Koalicja Obywatelska – siedem mandatów (24,81 proc. poparcia). Trzeci był komitet Konrada Fijołka Rozwój Rzeszowa – pięć mandatów (19,64 proc. poparcia), a czwarty – komitet Stowarzyszenie Razem dla Rzeszowa – cztery mandaty (14 proc. poparcia). Konfederacja i Bezpartyjni oraz Trzecia Droga nie wprowadziły radnych do rady miasta. Czytaj też:

