Olejnik, Jaruzelska, Gugała. Celebryci, dziennikarze TVN i Polsatu kupili apartamenty w zreprywatyzowanych kamienicach

O sprawie poinformowali dziennikarze programu "Alarm" emitowanego w TVP Info. To oni ujawnili, że w zabytkowej kamienicy, która w 1954 r. stała się własnością Skarbu Państwa, mieszkają obecnie m.in. Monika Olejnik i Monika Jaruzelska.

Jak do tego doszło? "Losy 150-metrowego apartamentu należącego od listopada 2015 roku do Moniki Olejnik są niezwykle interesujące. Mieszkanie należało wcześniej do mecenas Aliny D., matki Jakuba R., byłego wicedyrektora Biura Gospodarki Nieruchomościami w ratuszu. Znana prawniczka nabyła go w 1984 r. od rodziny komunistycznego generała Władysława Ciastonia. Mecenas Alina D. broniła Ciastonia w procesie o zabójstwo księdza Jerzego Popiełuszki. Dziś Alina D. oraz jej syn przebywają w areszcie" – ujawnili dziennikarze programu "Alarm".

Jeśli zaś chodzi o córkę Wojciecha Jaruzelskiego, to 160-metrowy apartament miała zakupić od syna PRL-owskiego generała Leszka Krzemienia.

Proszono o komentarz do sprawy Monika Jaruzelska wyraziła nadzieję, że zainteresowanie Komisji Weryfikacyjnej tą kamienicą ma związek z osobami, które miały w niej biura, nie z nią. Jak podkreśliła, mieszkanie kupiła - jak tysiące Polaków - za kredyt we frankach.

W programie pojawiła się jeszcze jedna istotna informacja. Otóż okazało się, że w kamienicy przy Nabielaka 9, w której mieszkała zamordowana Jolanta Brzeska, mieszka teraz m. in. były szef "Wydarzeń" Polsatu, dziennikarz Jarosław Gugała.