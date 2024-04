Apel do żony Donalda Tuska. "By przemówiła mężowi do rozsądku"

Apel Beaty Kempy skierowany do żony premiera Donalda Tuska ma związek z postępowaniem dyscyplinarnym wszczętym wobec żony Macieja Wąsika, która jest dyrektorem Departamentu Nadzoru nad Chemikaliami w Głównym Inspektoracie Sanitarnym.

Postępowanie dyscyplinarne wobec żony Macieja Wąsika. "To język stanu wojennego"

O problemach swojej żony polityk poinformował w rozmowie z mediami przed prokuraturą, w której przedstawiono mu zarzuty dot. nielegalnego udziału w głosowaniu w Sejmie.

– Chyba nadgorliwy urzędnik stwierdził, że nawoływała ona do – uwaga – demonstracji antypaństwowych. To język jak ze stanu wojennego – oznajmił Maciej Wąsik. – A także "okazywała publicznie zażyłość z posłem na Sejm". Rozumiem, że chodzi o mnie. Tak to jest rzeczywiście… Nasze małżeństwo jest zażyłe – ironizował polityk PiS.

Beata Kempa broni Romy Wąsik i apeluje do żony Tuska

W obronie Romy Wąsik stanęła w piątek Beata Kempa. "Szykanowanie żony byłego szefa służb Macieja Wąsika przypomina mroczne czasy powojenne sowieckiego panowania w Polsce" – oceniła.

Eurodeputowana podkreśliła, że wtedy też prześladowano rodziny "wrogów ludu". "Aparat represji był konstruowany w oparciu o wzory działań NKWD. Uważano, że trzeba represjonować całe grupy społeczne, dzięki temu będzie można zastraszyć i zapanować nad pozostałą częścią społeczeństwa. Rodziny stalinowskich ofiar nie mogły znaleźć pracy, a dzieciom utrudniano kończenie studiów" – napisała Kempa. Jej zdaniem, haniebny atak na Romę Wąsik za to, że broniła męża, to wszystko przypomina.

Kończąc swój wpis europosłanka zaapelowała do żony szefa rządu.

"Zwracam się do Małgorzaty Tusk, by przemówiła mężowi do rozsądku. Jako absolwentka historii, zna ten wstydliwy okres historii Polski" – podsumowała.

