Fundacja "Łączka" zapowiada pozwy za szarganie pamięci Żołnierzy Wyklętych

Tadeusz Płużański w rozmowie z Magdaleny Złotnicką komentował pojawiąjące się szczególnie często 1 marca, negatywne komentarze na temat Żołnierzy Wyklętych. Przypomnijmy, że poza komentarzami pojawiającymi się w internecie, na przykład w Warszawie Obywatele RP próbowali zablokować marsz upamiętniający Żołnierzy Wyklętych, który w stolicy zorganizowali narodowcy. W wyniku działań uczestników kontrdemonstracji, interweniować musiała policja.

Protesty w dniu pamięci Żołnierzy Wyklętych

– Jesteśmy na początku długiej drogi odkłamywania historii, naszej zamordowanej, przedwojennej polskiej armii. Ale są tacy, którzy będą trwali w komunistycznym kłamstwie, bojąc się też o własne życiorys, o własną pozycję w Polsce. Myślę, że stąd te protesty, które – niestety – zaistniały 1 marca – tłumaczył Tadeusz Płużański, odnosząc się do zarzutów krytyków obchodów dnia pamięcie Żołnierzy Wyklętych.

– Polska upamiętnia Żołnierzy Niezłomnych, młodzi chcą ich uważać za bohaterów, to jest wzór postepowania, także państwo mocno się w to angażuje, prezydent i premier. Jednocześnie są grupki, które tego dnia w sposób haniebny protestują – mówił prezes Fundacji "Łączka". Płużański dodał, że organizowane przez przeciwników upamiętnienia Wyklętych marsze, organizowane są pod hasłem działań antyfaszystowskich. – To nie byli (Żołnierze Wyklęci - red.) faszyści – to byli polscy żołnierze, polskie wojsko – podkreślał historyk.

Fundacja "Łączka" zapowiada pozwy

Jak tłumaczył dalej Płużański, własnie 1 marca pojawiło się w przestrzeni publicznej wiele nieprawdzicych wypowiedzi na temat Żołnierzy Wyklętych, na które Fundacja "Łączka" zamierza zareagować.

– To szereg skandalicznych wypowiedzi – towarzysza Czarzastego, towarzysza Szumlewicza, towarzyszki Senyszyn i Fundacja" Łączka" postanowiła, że nie pozostawi tego bez odpowiedzi. Pozwiemy te wszystkie osoby za szarganie narodowych autorytetów, szarganie polskich świętości – stwierdził historyk.

Poniżej zamieszczamy kilka wypowiedzi osób wspomnianych przez Tadeusza Płużańskiego.