W poniedziałek ruszy śledztwo ws. katastrofy w Poznaniu

Obecnie, służby potwierdziły śmierć czterech osób, które zginęły przysypane gruzami budynku. Ponad 20 osób, rannych w wyniku wybuchu, trafiło do szpitala. Mieszkańcy kamienicy stracili dach nad głową, a eksperci w najbliższych dniach będa ustalać, czy budynek nadaje się do naprawy, czy trzeba będzie go zburzyć.

Obecnie na miejscu pracują jednak jeszcze ratownicy z psami, upewniając się, że pod gruzami nie ma już ofiar.

