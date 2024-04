Bratanica prezydenckiego ministra na listach Lewicy. "Nawet nie wiedziałem"

Sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Wojciech Kolarski wystartuje w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Bliski współpracownik prezydenta Andrzeja Dudy ma otrzymać pierwsze miejsce na liście Prawa i Sprawiedliwości w Wielkopolsce.

Kolarski sprawuje obecnie nadzór nad Biurem Wystąpień i Patronatów Prezydenta RP oraz Biurem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

– To był pomysł prezydenta, co dla mnie jest wielkim zaszczytem i sprawia mi osobistą radość. (...) Prezydent zaproponował mi, żebym wykorzystał swoje kompetencje, umiejętności. Publicznie powiedział w wywiadzie, że jeśli wystartuję, to mam jego pełne poparcie. W związku z tym, jeśli będę startował, to będę tym prezydenckim kandydatem, walczącym o poparcie – powiedział w poniedziałek na antenie radia RMF FM Kolarski.

Bratanica zaskoczyła prezydenckiego ministra

Jak się okazuje, bratanica prezydenckiego ministra powalczy o mandat europosła z ramienia partii Razem. Dorota Kolarska jest "dwójką" na liście Lewicy w okręgu małopolsko-świętokrzyskim. "To już oficjalne – jestem kandydatką Lewicy i Razem do Parlamentu Europejskiego. Kandyduję, bo chcę Europy zbudowanej na solidarności, sprawiedliwości społecznej i równości" – napisała w mediach społecznościowych.

"Chcę Europy, w której niezależnie czy mieszkamy w Polsce, Niemczech czy Szwecji, będziemy mieć równe prawa do godnej pracy i płacy, do należytej opieki zdrowotnej czy dostępnego transportu zbiorowego. Europy dla ludzi, nie wielkiego kapitału. Europy społecznej i ekologicznej. Pochodzę z Krakowa, ale od kilku lat jestem zawodowo związana z instytucjami UE. Zajmuję się polityką cyfrową, transportową i negocjacjami akcesyjnymi. Kwestia przyszłości Unii Europejskiej jest mi naprawdę bliska" – oświadczyła Dorota Kolarska.

Informacja o starcie bratanicy w wyborach zaskoczyła prezydenckiego ministra. – Nawet nie wiedziałem. Od pana się dowiaduję, że startuje. Tak, to moja bratanica. No tak się plotą polskie losy – powiedział Wojciech Kolarski w rozmowie z Robertem Mazurkiem w RMF FM.

– Wiedziałem, że ma lewicowo-liberalne poglądy. Tak bywa w rodzinach. Nie każdy musi być krakowską konserwą, tak jak ja – dodał.

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 9 czerwca. Polacy wybiorą 53 europosłów. Komitety wyborcze mają czas do 2 maja na zgłaszanie list kandydatów.

