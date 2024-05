Znany dziennikarz rozwścieczył kibiców Legii. "Na obstalunek ruskiej onucy"

"Co druga kibolska oprawa na Legii wygląda na robioną na obstalunek ruskiej onucy. Większość idealnie pasuje do propagandowych celów Moskwy. Oczywiście wszystko pod przykrywką "kibicowskiego patriotyzmu"" – napisał na X dziennikarz Tomasz Lis, mocno uderzając w kibiców warszawskiego klubu. Wywołał prawdziwą burzę.

Tomasz Lis uderza w kibiców Legii Warszawa. Stanowski zareagował

Na szokującą teorię Tomasza Lisa postanowił zareagować twórca Kanału Zero Krzysztof Stanowski. Zwrócił się do dziennikarza z prośbą o podanie konkretnych przykładów takiego działania.

"Co druga, czyli która? Na początek poproszę przykładowe dwadzieścia takich opraw" – napisał na X w odpowiedzi na post Lisa.

Burza pod postem Lisa. Kibice publikują zdjęcia opraw

Pod wpisem Tomasza Lisa pojawiła się lawina komentarzy oburzonych fanów Legii Warszawa. Zalali dziennikarza zdjęciami opraw, które zdecydowanie przeczą jego słowom. Na jednym z nich widzimy nawet Lisa z córką kibicujących na trybunach stołecznego klubu.

"Nie jest tak, przesadzasz Tomek z tezą o tych oprawach" – napisał Cezary Kucharski, były piłkarz Legii i były menadżer Roberta Lewandowskiego.

"Przestańmy udawać, że to co mówi Tomasz Lis ma jakiekolwiek znaczenie"; "Dobrze, że Pan jest największym patriotą w tym kraju i ma prawo rzetelnego osądzania – kto nim jest, a kto nie jest"; "Co to za bzdury? A oprawy antyruskie i antyputinowskie? A skandowanie "J**ać putina, mordercę i sku****na", a transparenty "putin c**j"? Weź Ty się chłopie zajmij hodowlą jedwabników, zamiast pisać takie bzdury w przestrzeni publicznej"; "Standardowo, nie znam się, ale się wypowiem. Pańskie wyobrażenia to nie rzeczywistość. Niech się Pan ogarnie"; "Po co Pan prowokuje ? Przecież to bzdura. Ma Pan nadzieję że kibole zaczną Pana obrażać, krzywdzić psychicznie by mógłby Pan zostać męczennikiem? Szuka Pan na siłę zasięgów ? Jest Pan prawdopodobnie przesiąknięty urazą do wielu osób i to przysłania zdrowy rozsądek. Współczuję" – piszą pod postem internauci.

