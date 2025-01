Kowalski zapowiedział kontrolę poselską w WOŚP. "Faktury, umowy, przelewy"

Zbliżający się kolejny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, jak co roku, wywołuje dyskusję wokół działalności fundacji i jej założyciela Jerzego Owsiaka.

Na antenie Kanału Zero Piotr Wielgucki, znany w internecie jako "Matka Kurka", omówił m.in. kwestię tego, jak WOŚP rozlicza się z przekazanych pieniędzy z 1,5 proc. podatku. Z dokumentów przedstawionych przez Wielguckiego wynika, że fundacja z zebranych 18 mln zł ponad 2 mln zł przekazała na pomoc Ukrainie, a równo 10 mln zł przeznaczyła na organizację festiwalu Pol&Rock (wcześniej Przystanek Woodstock). Ponadto 143 tys. zł trafiło na pomoc humanitarną w Turcji, a kolejne 23 tys. zł na "audyt sprawozdania finansowego".

Kontrola poselska w WOŚP

"Szanowni Państwo! We wtorek 28 stycznia o godz. 10.00 udam się do siedziby WOŚP w Warszawie po to, aby w ramach kontroli poselskiej wydatkowania pieniędzy Polaków i polskiego państwa (w tym spółek skarbu państwa) ustalić co się dzieje z pieniędzmi dla powodzian" – poinformował w sobotę na portalu X poseł Prawa i Sprawiedliwości Janusz Kowalski. Przypomnijmy, że we wrześniu ubiegłego roku szef WOŚP Jerzy Owsiak zapowiedział przekazanie przez fundację 40 mln zł na pomoc powodzianom.

"W poniedziałek wyślę do fundacji Jerzego Owsiaka listę dokumentów o których okazanie będę wnosił. Każda złotówka Polaków musi być rozliczona transparentnie. Ufam, że Jerzy Owsiak profesjonalnie przygotuje się do mojej kontroli poselskiej – faktury, umowy, przelewy i wyciągi z konta bankowego. Jestem przekonany, że pan Owsiak jeżeli nie ma niczego do ukrycia pokaże jak zarządził pieniędzmi przeznaczonymi dla powodzian" – wyjaśnił poseł Kowalski. "Jeżeli Państwo mają dla mnie wskazówki, podpowiedzi, rekomendacje co do pytań proszę o wysłanie e-mail na adres: [email protected]" – dodał.

"Jerzy Owsiak zamiast ujawnić faktury i wyciągi z kont wysyła do posłów pisma-straszaki. Ale skoro zostałem wywołany do tablicy to odwiedzę siedzibę WOŚP z kontrolą poselską, aby ustalić gdzie są pieniądze dla powodzian i dlaczego zbiórki rozliczane są przez kilka lat" – zapowiedział 23 stycznia Janusz Kowalski.

Polityk pokazał pismo z ponagleniem, które otrzymał od WOŚP. Fundacja domaga się od niego i innych posłów PiS (w tej grupie są Katarzyna Czochara, Zbigniew Bogucki, Ireneusz Zyska oraz Paweł Hreniak) przedstawienia rozliczenia ich zbiórki na powodzian. WOŚP twierdzi, ze nie dostała odpowiedzi na poprzednie pismo w tej sprawie.

