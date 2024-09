WOŚP przekaże 40 mln zł na pomoc powodzianom

Poniedziałek to kolejny dzień powodzi na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Najgorsza sytuacja wciąż jest w woj. dolnośląskim, opolskim i śląskim. Fala powodziowa zalewa kolejne miejscowości. Na Dolnym Śląsku ewakuowano ponad 3 tys. osób. We Wrocławiu trwa wielka mobilizacja.

"W obliczu klęski żywiołowej, która ma miejsce w Polsce, Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy uruchamia w tym momencie swoje środki w wysokości 40 milionów złotych na zakup środków pierwszej potrzeby. Apel nasz kierujemy do Centrum Zarządzania Kryzysowego, powołanego w zaistniałej sytuacji i stawiamy się do jego dyspozycji. W razie pilnej potrzeby jesteśmy także gotowi uruchomić zbiórkę na ten cel" – napisał na Facebooku Jerzy Owsiak, szef fundacji WOŚP.

Środki miałyby trafić do straży pożarnych, centrów zarządzania kryzysowego i samorządów i zostać przeznaczone na takie cele, jak zakup agregatów prądotwórczych, worków na piasek czy bieżące zabezpieczenia budynków.

Pomoc dla powodzian. Ważne decyzje prezydenta. "Po bardzo intensywnych dyskusjach"

Kancelaria Prezydenta skieruje pismo do ministra finansów ws. przeglądu budżetu pod kątem przekazania środków na zwalczanie skutków powodzi. – Po bardzo intensywnych dyskusjach w Kancelarii Prezydenta, decyzją pana prezydenta, (...) podpiszę pismo do ministra finansów Andrzeja Domańskiego na temat przeglądu budżetu pod kątem oddania do rezerwy środków na zwalczanie skutków powodzi, na pomoc obywatelom. To jest absolutny symbol, gest solidarności z osobami dotkniętymi tym strasznym kataklizmem – powiedziała w poniedziałek rano na antenie radia Tok FM szefowa Kancelarii Prezydenta Małgorzata Paprocka.

– Decyzją prezydenta, chcemy oddać ośrodek w Wiśle na zielone szkoły, na pomoc szczególnie dla małych szkół, tak aby dzieci mogły przyjechać, uczyć się w tej części Polski – bo tam nie ma zagrożenia w tej chwili – na czas (...) osuszenia szkół, przygotowania budynków na następną część roku szkolnego – dodała.

