"Podłość nie zna granic". Owsiak napisał list do zwolenników

Zbliżający się kolejny finał imprezy Jerzego Owsiaka, jak co roku, wywołuje dyskusję wokół działalności fundacji WOŚP i jej założyciela. I tak na przykład o finansach WOŚP opowiadał na Kanale Zero Piotr Wielgucki znany powszechnie pod pseudonimem "Matka Kurka". Wielgucki w programie omówił m.in. sprawę tego jak WOŚP rozlicza się z przekazanych pieniędzy z 1,5 proc. podatku. – Jesteście zapewne przekonani, że te pieniądze idą na sprzęt i leczenie dzieci, no to widzicie na co idą – mówił.

Z dokumentów przedstawionych przez Wielguckiego wynika, że Fundacja z zebranych 18 mln złotych ponad 2 mln wydała na pomoc Ukrainie, a równo 10 mln zł przekazała na organizację festiwalu Pol&Rock, ponadto 143 tys. zł trafiło na pomoc humanitarną w Turcji, a kolejne 23 tys. na "audyt sprawozdania finansowego".

Owsiakowi nie podoba się krytyka

Podczas czwartkowej konferencji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy został odczytany list od Jurka Owsiaka, który nie pojawił się osobiście z powodu choroby. "Chciałbym bardzo przeprosić, że nie jestem z wami osobiście na dzisiejszej konferencji, ale grypa robi swoje i trochę po nas wszystkich w Fundacji przelatuje. Chcę, abyśmy wszyscy byli razem w niedzielę, a może i w sobotę" – przekazał szef WOŚP.

Dalej pojawiło się narzekanie na krytykę, którą Owsiak określa mianem "hejtu". "Dziękuję wszystkim za wsparcie. Było ono niezwykle potrzebne, gdy wokół nas rozpętał się wielki, wręcz niewyobrażalny hejt. Zdawałoby się, że kilka lat temu telewizja ulepiła mnie z plasteliny kradnącego pieniądze ze zbiórki, to już większej podłości niż w tamtym momencie nie będzie można wymysleć. Po kilku latach sądowej batalii wszyscy, którzy ten program skonstruowali, wydali i zapowiedzieli zostali ukarani. A jednak okazuje się, że podłość nie zna granic. To, co wydarzyło się wokół nas i doprowadziło do gróźb kierowanych pod naszym adresem, zszokowało nas" – wskazał.

