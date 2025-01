Wyrok "neosędzi" uchylony. Kaleta: To jest anarchia

W 2023 roku Mariusz G. został skazany na dożywocie za zabójstwo trzech kobiet. Jego wyrok został uchylony, gdyż w składzie orzekającym zasiadała "neosędzia". – Z powodu bezwzględnej przesłanki do uchylenia wyroku odnoszącej się do jednej z sędzi zawodowych orzekających w tej sprawie, czyli do pani sędzi Anny Ruteckiej-Jankowskiej – stwierdził przewodniczący rozprawie sędzia Andrzej Olszewski.

Sytuacją jest oburzony Sebastian Kaleta, były wiceminister sprawiedliwości. "Czyli o wazności wyborów mają decydować sędziowie powołani przez Radę Państwa PRL, ale wychodzić na wolność mają mordercy, bo sędzia powołany lub awansowany po 2018 roku się sędziom starszym nie podoba. W takim miejscu jesteśmy" – napisał polityk w mediach społecznościowych.

Jego zdaniem mamy do czynienia z anarchią. "To sędziokracja, czyli ostatnia forma transformacji ustrojowej po 89 roku. Prawo w Polsce przestało obowiązywać dla grupki postkoministycznych sędziów i wspieranej przez nich aktualnie władzy. Cieszą się tylko przestępcy, zresztą, najwierniejszy elektorat koalicji 13 grudnia" – dodaje polityk.

Trwa rugowanie sędziów

W ostatnim czasie Sąd Okręgowy w Warszawie, największy sąd w kraju, odsunął od orzekania grupę tzw. neosędziów. Chodzi aż o 10 osób. "Odsunięcie neosędziów to decyzja kierownictwa Sądu Okręgowego w Warszawie.

Chodzi o neosędziów z trzech wydziałów karnych – VIII, XII i XVIII. To wydziały pierwszoinstancyjne, które same oceniają sprawę i prowadzą procesy od początku. Od ich wyroków służy odwołanie do Sądu Apelacyjnego w Warszawie" – informuje portal OKO.Press. Serwis zwraca uwagę, że wydziały te orzekają m.in. w sprawach polityków, co prawdopodobnie nie jest bez znaczenia w kontekście zapowiadanego "rozliczania" PiS.

