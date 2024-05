Wypomniała Lisowi problemy zdrowotne. Burza po wpisie Żukowskiej

Wszystko zaczęło się od uwagi dziennikarza Marcina Łuniewskiego dotyczącej profilu Tomasza Lisa na platformie X. Jak podkreślił, "u Tomka Lisa na timelinie większy wysyp skrajnie nacjonalistycznych izraelskich treści niż u Ben Gewira i Smotricza razem wziętych". Jego wpis nie uszedł uwadze Anny Marii Żukowskiej.

Żukowska uderza w Lisa. Pisze o jego problemach zdrowotnych

"Facet jest po 4 wylewach. Wzięłabym na to poprawkę. Nie ma co go traktować serio" – napisała.

Jej komentarz wywołał oburzenie wśród niektórych internautów. Jedna z użytkowniczek platformy X napisała: "Szefowa klubu Lewicy uważa, że ludzi po wylewach (akurat Tomasz Lis miał udar) nie należy traktować poważnie". Żukowska broniła się pisząc, że owszem, ale tylko tych, którzy szerzą ksenofobię i nacjonalizm. "Staram się znaleźć usprawiedliwienie dla czegoś takiego" – wyjaśniła.

Lis odpowiada Żukowskiej. "O takiej odmianie lewicy jeszcze nie słyszałem"

Wpis posłanki spotkał się także z reakcją samego zainteresowanego. "Wylewu nie miałem nigdy (drobiazg), a kogo z nas dwojga należy brać poważnie a kogo nie, pozostawiam szanownej publiczności" – napisał Tomasz Lis, gratulując Lewicy twarzy i kandydatki w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Dziennikarz zwrócił się też do tych, którzy po wpisie posłanki skierowali pod jego adresem miłe słowa. Dziękując za nie podkreślił: "ale nie brońcie mnie przed Żukowską, brońcie przed nią polską lewicę".

W kolejnym poście Lis przypomniał, że Żukowska jest wiceprzewodniczącą komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. "Rozumiem, że w jej wydaniu te ostatnie nie obejmują prawa do choroby, udaru, udarów i przeżycia ich gdy nie jest się zwolennikiem lewicy, a jak się je przeżyje, to do funkcjonowania w życiu publicznym" – napisał i dodał: "O takiej odmianie lewicy jeszcze nie słyszałem".

