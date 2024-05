Testujemy samochód Hyundai Kona

Kona drugiej generacji jest minimalistyczna nie tylko z zewnątrz, lecz także w środku. W przestronnej kabinie – auto podczas liftingu istotnie urosło – uwagę przykuwa nowoczesny kokpit z dwoma wyświetlaczami wysokiej jakości.

Na szczęście futurystyczne wzornictwo konstruktorzy z Korei Południowej sprawnie połączyli z praktycznością. Na przykład nowoczesnym i ergonomicznym rozwiązaniem jest umieszczenie selektora do automatycznej skrzyni biegów przy kierownicy. Taki zabieg pozwolił konstruktorom wygospodarować sporo miejsca w tunelu środkowym: na kubeczki, drobiazgi, a także na ładowarkę bezprzewodową oraz przyciski do obsługi podgrzewanych i wentylowanych foteli etc.