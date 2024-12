Los Izery przesądzony. Ministerstwo ma inne plany

Wszystko wskazuje na to, że Izera nigdy nie powstanie. Pod koniec listopada minister aktywów państwowych Jakub Jaworowski stwierdził, że "nie ma czegoś takiego, jak projekt Izera". Zamiast rozwijać prace nad prototypem polskiego auta elektrycznego, rząd woli skupić się na budowaniu "klastra elektromobilności". Poinformował, że trwają negocjacje ze stroną chińską. – Jeżeli strony dogadają się co do korzystnej dla obu stron współpracy, to my będziemy taką współpracę wspierać – zadeklarował minister.

Co zamiast Izery?

Czym będzie wspomniany wyżej klaster? Jak wyjaśnia MAP w odpowiedzi na pytania dziennikarzy, projekt "ma przyczynić się do stworzenia silnej podstawy dla rozwoju tego sektora w Polsce, dzięki międzynarodowym partnerstwom oraz współpracy z lokalnymi partnerami przemysłowymi".

"Jego realizacja ma doprowadzić do osiągnięcia czterech głównych celów gospodarczych, które zostały ustalone we współpracy z MAP. Są to: zapewnienie miejsc pracy, transfer technologii, lokalizacja łańcucha dostaw i obniżenie profilu ryzyka inwestycyjnego" – czytamy w przesłanym dokumencie.

Według planów ministerstwa, Polska nie będzie budowała własnej marki samochód elektrycznych, ale ma stać się ośrodkiem, gdzie będą powstawały takie pojazdy należące do zagranicznych koncernów. W planach jest także powstanie Centrum Badawczo-Rozwojowego i rozwój "ekosystemu elektromobilności".

Jaworowski podkreśla, że projekt znajduje się obecnie na etapie negocjacji "z potencjalnymi partnerami i interesariuszami". Jednym z nich może być chińska firma Geely, która pierwotnie miała być partnerem w projekcie Izery. Mimo próśb i nalegań ze strony prezesa firmy, polskie władze nie zdecydowały się przyspieszyć biurokratycznych decyzji, tak aby Izera mogła powstać. Projektem jest jednak zainteresowany rząd Hiszpanii.

Czytaj też:

Padło pytanie o Izerę. MAP: Nie ma czegoś takiegoCzytaj też:

Izera coraz bliżej. Wydano pozwolenie na budowę fabryki