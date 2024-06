Gawkowski zapowiedział powstanie cybertarczy. Zdradził, ile będzie kosztować

Wicepremier Krzysztof Gawkowski wystąpił na poniedziałkowej konferencji prasowej MSWiA i Ministerstwa Cyfryzacji. Polityk zapowiedział nowe inwestycje w cyberbezpieczeństwo.

– Chcemy na cybertarczę, która będzie gwarancją bezpieczeństwa Polski i Polaków, przeznaczyć ponad 3 mld zł. Ma to być cybertarcza, która będzie dokonywała regularnych przeglądów bezpieczeństwa oraz budowała odporność na poziomie infrastruktury krytycznej – powiedział minister cyfryzacji.

Masowe cyberataki na Polskę. "To już nie jest zimna wojna"

Krzysztof Gawkowski przekazał, że Polska ma do czynienia z masowymi cyberatakami. – Dzisiaj w nocy i w niedzielę zostało zatrzymanych na terytorium Polski kilka incydentów, które miały charakter ataku skoordynowanego na infrastrukturę krytyczną – poinformował.

– Polska dzisiaj jest już nie na zimnej, ale w niektórych elementach na ciepłej wojnie cybernetycznej z Rosją. To widać doskonale po tym, jak ABW i NASK pracują – mówił wicepremier. I podkreślił, że na komitecie bezpieczeństwa ustalone zostały "kolejne kroki" działania służb w tym obszarze, ale mają klauzulę "zastrzeżone".

– Wybory do Parlamentu Europejskiego są przedmiotem ataku wrogów Unii Europejskiej. Podejmowane są różne działania, które mają zakłócić te wybory. Działają służby, działa ABW, ale apeluję też, aby każdy z nas przestrzegał zasad bezpieczeństwa przy kontach mailowych, przy obsłudze kont bankowych – zaapelował szef resortu cyfryzacji.

Gawkowski o szczegółach pojawienia się fałszywej depeszy

Przypomnijmy, że w piątek w serwisie Polskiej Agencji Prasowej dwa razy ukazała się nieprawdziwa depesza dotycząca mobilizacji w Polsce.

– Doszło do przełamania zabezpieczeń z użyciem szkodliwego oprogramowania, które to szkodliwe oprogramowanie zostało wykorzystane na koncie jednego z pracowników PAP. Taka infiltracja była celowana i miała za zadanie doprowadzić do wywołania paniki – poinformował w poniedziałek na konferencji wicepremier Krzysztof Gawkowski.

