Prezydent wygłosił orędzie. "Europa jest w kluczowym momencie"

W wyemitowanym w czwartek wieczorem orędziu prezydent mówił o zaplanowanych na najbliższą niedzielę wyborach do Parlamentu Europejskiego, w których wyłonimy polskich przedstawicieli do tego gremium. – O tym, że to niezwykle ważne wybory, przekonujemy się każdego dnia. Pakt migracyjny czy Zielony Ład budzą obecnie olbrzymie emocje społeczne – wskazał Andrzej Duda, podkreślając, że konsekwencje podejmowanych w Europarlamencie decyzji dotykają Polski, każdego z nas i będą dotykać jeszcze mocniej w przyszłości.

Andrzej Duda: Najbliższe lata zdecydują, w jakim kierunku będzie podążać UE

– Europa znajduje się w kluczowym historycznym momencie. To najbliższe lata zdecydują, w jakim kierunku będzie podążać cała Unia Europejska. Czy będzie to, jak chcieli ojcowie założyciele Wspólnoty, Europa ojczyzn, która szanuje historię, kulturę, tradycję i tożsamość poszczególnych państw członkowskich, czy też będzie to scentralizowane europejskie państwo, jak chcieliby tego brukselscy biurokraci, gdzie unijne traktaty będą zmieniane przez wielkich, a wpływ Polski na podejmowanie najważniejszych decyzji ograniczany – mówił.

Andrzej Duda zadeklarował, że zarówno jako Polak, ale także jako polityk i prezydent zawsze był, jest i będzie za suwerenną Rzeczpospolitą, która sama decyduje o najważniejszych dla Polaków sprawach. – W myśl zasady, że im silniejsza Polska w Europie, tym silniejsza będzie i Unia Europejska! – podkreślił.

Prezydent apeluje: Idźmy na wybory

W wygłoszonym orędziu prezydent mówił też o demokracji, o którą musimy zabiegać każdego dnia. Jak tłumaczył, jest ona tym silniejsza, im większe jest zaangażowanie obywateli.

– Dlatego zawsze namawiam do głosowania w wyborach. I ogromnie cieszy mnie wysoka frekwencja. Tak było przy ostatnich wyborach prezydenckich i ostatnich wyborach parlamentarnych. Mam nadzieję, że tak będzie i tym razem w niezwykle istotnych wyborach europejskich! Idźmy na wybory – zaapelowała głowa państwa.

