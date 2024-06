Najnowszy sondaż wyborczy: Duża niespodzianka na podium

Z badania przeprowadzonego przez pracownię Opinia24 na zlecenie zlecenie "Faktów" TVN i TVN24 wynika, że w nadchodzących wyborach do Parlamentu Europejskiego na najwięcej głosów może liczyć Koalicja Obywatelska. Chęć oddania głosu na sojusz Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej, Inicjatywy Polskiej i Zielonych zadeklarowało 34 proc. respondentów.

Najnowszy sondaż wyborczy: Konfederacja wyprzedza Trzecią Drogę i Lewicę

Na drugim miejscu z wynikiem 32 proc. uplasowało się Prawo i Sprawiedliwość. Ostatnie miejsce należy do Konfederacji, dla której poparcie wyraziło 10 proc. ankietowanych.

Na Trzecią Drogę, a więc sojusz Polski 2050 Szymona Hołowni i Polskiego Stronnictwa Ludowego) swój głos chce oddać 9 proc. osób biorących udział w badaniu, zaś na Lewicę 8 proc.

Chęć zagłosowania na komitet Bezpartyjni Samorządowcy-Normalna Polska w Normalnej Europie zadeklarowało 2 procent respondentów.

1 procent pytanych wskazało inny komitet/komitet lokalny. Tyle samo badanych zamierza oddać głos na komitet Polexit.

3 proc. ankietowanych nie wie jeszcze na kogo odda swój głos w najbliższą niedzielę.

Badanie dla "Faktów" TVN i TVN24 zostało wykonane przez Opinia24 za pomocą wywiadów telefonicznych CATI, na reprezentatywnej próbie 1000 mieszkańców Polski w wieku 18 i więcej lat w dniach 4-5 czerwca 2024.

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024

Przypomnijmy, że wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w krajach członkowskich Unii Europejskiej w dniach 6-9 czerwca 2024 r. W Polsce głosowanie zaplanowano na niedzielę 9 czerwca. Lokale wyborcze będą czynne od godz. 07:00 do godz. 21:00. O północy z 7 na 8 czerwca rozpocznie się cisza wyborcza, która potrwa do zakończenia głosowania. Polacy wybiorą 53 europosłów.

