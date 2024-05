Tego nie przewidzieli. Poważny problem Trzeciej Drogi przed wyborami

O zaplanowane na 9 czerwca wybory do Parlamentu Europejskiego zapytał Polaków Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS.

Wyborcy Trzeciej Drogi nie wezmą udziału w wyborach do PE

Z sondażu przeprowadzonego na zlecenie Radia ZET wynika, że tego dnia do urn wybiera się 44,8 proc. respondentów, z czego 32,5 proc. zadeklarowało, że "zdecydowanie tak", a 12,3 proc. – "raczej tak".

Większość, bo 51,6 proc. ankietowanych, zapowiedziało że nie weźmie udziału w Eurowyborach. Z tej grupy 14,6 proc. wybrało odpowiedź "zdecydowanie nie", zaś 37 proc. – "raczej nie". Sprecyzowanego zdania w tej sprawie nie miało 3,6 proc. osób biorących udział w badaniu.

Dalsza część sondażu przynosi bardzo zaskakujące informacje. W niej IBRiS zapytał Polaków o ich preferencje wyborcze i to, na którą partię polityczną głosowali w ostatnich wyborach do Sejmu. Okazuje się tu, że aż 87 proc. wyborców Trzeciej Drogi nie planuje udziału w wyborach do PE.

Elektorat Koalicji Obywatelskiej najbardziej zmobilizowany

Najbardziej zmobilizowani są zaś sympatycy Koalicji Obywatelskiej. Według badania, na wybory wybiera się 64 proc. z nich. Na drugim miejscy uplasował się elektorat Prawa i Sprawiedliwości, z którego 57 proc. zapowiada udział w czerwcowych wyborach.

Jak wypadli wyborcy pozostałych ugrupowań? "48 proc. wyborców Lewicy wybiera się na głosowanie, 47 proc. nie, z kolei wśród tych, którzy głosowali na Konfederację, 46 proc. weźmie udział w wyborach, 54 proc. nie" – podaje Radio ZET.

Sondaż Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS na zlecenie Radia ZET został przeprowadzony w dniach 10-11 maja 2024 roku. Badanie zrealizowano metodą CATI na ogólnopolskiej próbie 1071 osób.

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się już 9 czerwca. Polacy dokonają w nich wyboru 53 eurodeputowanych.

