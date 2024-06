Bocheński o wyniku PiS: To nie nas powinien boleć najbardziej

Przegrana z KO nie jest tak bardzo bolesna. Ci, których bardziej to powinno boleć, to Lewica i Trzecia Droga – powiedział o wyniku wyborów do PE Tobiasz Bocheński z PiS.

W poniedziałek po godzinie 7 rano na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej opublikowano pełne wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego. Zwyciężyła Koalicja Obywatelska z wynikiem 37,06 proc. Drugie miejsce zajęło Prawo i Sprawiedliwość (36,16 proc.), a trzecie Konfederacja (12,08 proc.). Dalej uplasowały się Trzecia Droga (6,91 proc.) oraz Lewica (6,3 proc.). Frekwencja wyborcza wyniosła 40,65 proc. KO przed PiS w wyborach do PE. Bocheński: Przewaga jest jednoprocentowa Tobiasz Bocheński, który według sondażu late poll uzyskał mandat do europarlamentu, był pytany w poniedziałek w TVN24, czy bolesna jest dla niego pierwsza od 10 lat przegrana PiS z Koalicją Obywatelską. – Przegrana nie tak bardzo bolesna, jak jeszcze się wydawało wczoraj o 21, bo jest jednoprocentowa. Myślę, że mamy jednak bardzo mocny, solidny wynik, biorąc pod uwagę całe wszystkie zawieruchy polityczne, które się obecnie odbywają w Polsce – dodał. – Myślę, że ci, których najbardziej to (wynik wyborów – red.) powinno boleć, to jest jednak Lewica i Trzecia Droga – podkreślił, zaznaczając, że łączny wynik Lewicy i TD jest "ledwo o 0,3 pkt proc. lepszy niż Konfederacji". – To pokazuje jednak pewien upadek Trzeciej Drogi w porównaniu z wyborami samorządowymi – ocenił. Bocheński o niskiej frekwencji: Głosował twardy elektorat Według niego "patrząc po frekwencji, to po prostu poszły twarde elektoraty głosować". – Udało się Koalicji Obywatelskiej zmobilizować swoich wyborców i właśnie ten mocny przekaz sprawił, że chętnie poszli głosować. Myślę, że stąd też zaostrzenie języka Donalda Tuska w ostatnich tygodniach – powiedział Bocheński.

Pytany, czy PiS "poszerza swoją bazę wyborczą", odparł, że nie jest pewny, "czy to jest polityczny moment, żeby udało się Prawu i Sprawiedliwości to zrobić". Jego zdaniem jeszcze nie nastąpił efekt zmęczenia obecnym rządem, a jednocześnie "ten stały ostrzał, który jest prowadzony na PiS, też uniemożliwiał tego rodzaju działania".

