Nocny alarm w WOT. Żołnierze pilnie wezwani do jednostek

O nocnym wezwaniu żołnierzy Wojska Obrony Terytorialnej poinformowały w opublikowanym w sobocie komunikacie.

Sygnał alarmowy dla żołnierzy WOT

"Dzisiaj w nocy, żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej otrzymali sygnał alarmowy obligujący do natychmiastowego stawiennictwa" – czytamy. Terytorialsi wskazali, że sprawdzenie ilości żołnierzy, którzy stawili się w swoich jednostkach w określonym czasie, to jeden z elementów trwającej certyfikacji.

W komunikacie podkreślono, że żołnierze przemieszczający się do jednostek to element ćwiczenia i nie ma to związku z jakimkolwiek zagrożeniem bezpieczeństwa państwa, ani z działaniami wojennymi w Ukrainie.

Ćwiczenie certyfikujące WOT

Ćwiczenie certyfikujące WOT pod kryptonimem "PIORUN 24" rozpoczęło się w piątek 14 czerwca. Jego scenariusz przygotował zespół wyznaczony rozkazem Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

Jak poinformowali w komunikacie Terytorialsi, wśród celów ćwiczenia są: sprawdzenie rozwinięcia i zabezpieczenia Stanowiska Dowodzenia Dowództwa WOT; sprawdzenie wojennego systemu dowodzenia w relacjach pomiędzy: SD DWOT – nadrzędny przełożony oraz SD DWOT – podległe jednostki WOT; a także sprawdzenie funkcjonowania organu dowodzenia (dowódca WOT wspomagany przez osoby funkcyjne) na SD DWOT w obszarach: wypracowania decyzji do działania, dowodzenia podległymi jednostkami w trakcie prowadzenia wojskowej operacji obronnej.

Ćwiczenie zakończy się 21 czerwca.

Przypomnijmy, że Wojska Obrony Terytorialnej to jeden z pięciu rodzajów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, utworzony w styczniu 2017 roku.

Misją Terytorialsów jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności. W czasie pokoju do ich zadań należy m.in. przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych i zwalczanie ich oraz prowadzenie działań ratowniczych w sytuacjach kryzysowych. Z kolei w czasie wojny z założenia mają być wsparciem wojsk operacyjnych w strefie działań bezpośrednich, a poza nią – siłą wiodącą.

