Do Rzeczy

„Do Rzeczy” nr 14: ZADYSZKA PiS traci poparcie. Jak to zmieni?

„Do Rzeczy” nr 14: ZADYSZKA PiS traci poparcie. Jak to zmieni?

– Jeśli PiS przegra, to sam ze sobą – przekonuje wicepremier Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego, prezes Porozumienia, w rozmowie z Marcinem Makowskim. Co jeszcze znajdziecie Państwo w nowym numerze "Do Rzeczy"?