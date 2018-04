Nowy rodzaj feminizmu

Drogi biskupie, mam cię w dupie”, „Siedź w swojej kaplicy, a nie w mojej macicy”, „Napierdalajcie we własne organy” – to tylko niektóre z haseł głoszonych podczas odbywającego się w ramach czarnego piątku marszu spod kurii. Chociaż w mediach najgłośniej było o przemarszu sprzed Sejmu do siedziby PiS, to godzinę wcześniej kilkuset przeciwników obywatelskiego projektu ustawy „Zatrzymaj aborcję” zebrało się przed budynkiem warszawskiej kurii.