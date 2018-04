Łapiński: Są 2 lata, żeby przekonać Suskiego. Chyba, że sam będzie startował na prezydenta

– Pan prezydent oczywiście ma prawo wetować ustawy, ale mojego głosu już nie ma – powiedział szef Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów Marek Suski na antenie Superstacji. W ten sposób komentował decyzję Andrzeja Dudy o zawetowaniu ustawy degradacyjnej.

Do tych słów odniósł się dzisiaj rzecznik prezydenta. – Jeżeli minister Suski będzie startował [w 2020 roku], to będzie głosował na siebie i w tym sensie nasza praca, żeby go przekonać, będzie przeciwskuteczna – mówił. – Są tacy politolodzy i eksperci, którzy mówią, że jeżeli wystartuje Suski, sytuacja jest rozstrzygnięta w pierwszej turze – dodał ironicznie.

Łapiński ocenił, że rządzący obóz dostał ostatni "zadyszki" i w tej sytuacji nie ma sensu podgrzewać tematu ustawy degradacyjnej.