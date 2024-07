Znana dziennikarka TVP dołącza do TV Republika

Po przejęciu mediów publicznych przez nowe władze, w redakcji zagranicznej TVP nastąpiło wiele zmian. Kieruje nią teraz Robert Góralczyk, który zastąpił Magdalenę Karpińską. Z Telewizji Polskiej zniknęli tacy korespondenci, jak: Dominika Ćosić (Bruksela), Rafał Stańczyk (USA), Cezary Gmyz (Niemcy), Maksymilian Maszenda (Paryż), Dariusz Bohatkiewicz (Londyn) i Tomasz Jędruchow (Czechy). W ich miejsce pojawili się m.in. Dorota Bawołek (Bruksela), wcześniej związana z Polsatem, Magdalena Gwóźdź-Pallokat, dziennikarka Deutsche Welle relacjonująca z Berlina czy Artur Kieruzal, korespondent zagraniczny z Wielkiej Brytanii, który współpracował ostatnio z Radiem 357. Na antenie TVP pozostała Urszula Rzepczak, korespondentka w Rzymie, ale stacja przekazała niedawno, że rozwiązała umowę również z tą korespondentką.

Dominika Ćosić w TV Republika. Wiadomo, czym się zajmie

Z dniem 1 marca TVP wypowiedziało umowę Dominice Ćosić. Dziennikarka miała jeszcze trzy miesiące wypowiedzenia i zapewniała, że w tym czasie skupi się na pisaniu książki, ale później wraca do pracy w mediach. – Chcę odpocząć, skończyć książkę i wydać, to powieść. Od czerwca, jak skończy się okres wypowiedzenia, zajmę się pracą. Mam jakieś oferty, ale dopóki nie miałam rozwiązanej sytuacji z TVP nie mogłam się do niczego zobowiązać – powiedziała w rozmowie z Wirtualnemedia.pl dziennikarka.

Teraz portal Wirtualnemedia.pl dowiedział się, że Dominika Ćosić rozpoczęła współpracę z TV Republika. Potwierdził to redaktor naczelny stacji, Tomasz Sakiewicz. Dziennikarka ma występować w roli korespondentki z Brukseli oraz okazjonalnie z Paryża.

Dominika Ćosić była korespondentką Telewizji Polskiej w Brukseli od 2016 roku. Relacjonowała działania najważniejszych organów parlamentarnych, wykonawczych i sądowniczych Unii Europejskiej. Przed pracą w TVP, była związana m.in. z "Dziennikiem Gazetą Prawną", "Do Rzeczy", "Wprost" oraz z "Dziennikiem Polskim".

