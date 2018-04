Szykuje się rewolucja w "500+"?

Z informacji podanej przez tabloid wynika, że próg dochodowy na pierwsze dziecko zostanie podwyższony z 800 do 1050 zł. Według nowych zasad, z programu mogłyby korzystać rodziny, których dochód na osobę nie przekracza 3 tys. zł. To jednak nie wszystkie zmiany. Jak wskazuje "Super Express", rząd planuje podnieść limit wiekowy. Świadczenie przysługiwałoby nie, jak to jest obecnie do 18 roku życia, ale w przypadku dzieci kontynuujących naukę do 25 roku życia.

Dziennik wskazuje, że zmiany te mogą być ogłoszone podczas konwencji Prawa i Sprawiedliwości zaplanowanej na 14 kwietnia. O to, czy rzeczywiście są zmiany w programie zostaną zaprezentowane, pytany był dziś na antenie TVN 24 Jacek Sasin. Polityk powiedział, że nie może tego w tej chwili przesądzić.– Na pewno pracujemy nad różnymi projektami, które będziemy chcieli Polakom zaproponować i teraz i w następnych miesiącach – wskazywał.

Gość Bogdana Rymanowskiego podkreślił, że Prawo i Sprawiedliwość od początku zapowiadało, że jeśli będzie dobra sytuacja budżetu, to program "Rodzina 500 Plus" będzie rozwijany. –. Natomiast my musimy rzeczywiście ostrożnie do tego podchodzić. Mamy tę szalę – z jednej strony finanse publiczne, oczekiwania wielu grup społecznych, żeby móc skorzystać z dobrej sytuacji gospodarczej i musimy brać wszystko pod uwagę. Jest bardzo dobra, ale to nie oznacza, że możemy pełnymi garściami rozdawać – tłumaczył.