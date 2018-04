Brudziński: Kaczyński i o. Rydzyk są skuteczni, dlatego obrzuca się ich kłamstwami

– Wydaje się, że nie ma w Polsce dwóch bardziej doświadczonych i obrzucanych kłamstwami ludzi. Dlaczego? Bo są skuteczni i zmieniają serca Polaków oraz utwierdzają ich w przekonaniu, że miłość do Ojczyzny, do Pana Boga i do Kościoła to żaden obciach – mówił Joachim Brudziński na temat o. Tadeusza Rydzyka i Jarosława Kaczyńskiego.

Brudziński był gościem Radia Maryja. Polityk ocenił, że działacze PO kiedyś atakowali Lecha Kaczyńskiego, a obecnie kłamią na temat o. Rydzyka. Przypomnijmy, że dwa dni temu poseł Anna Sobecka z PiS zgłosiła prośbę do Prokuratora Generalnego o ściganie przez Prokuraturę z urzędu sprawy dotyczącej zniesławienia o. Tadeusza Rydzyka. Posłanka ponadto wskazuje, że tego czynu dopuścili się członkowie Platformy Obywatelskiej. – Radio Maryja ze swoją służbą dociera do ludzi chorych, samotnych, cierpiących, ale również do naszych rodaków za granicą. Będzie docierało również przy okazji obchodów rocznicowych katastrofy smoleńskiej – mówił Brudziński. Polityk ocenił, że środowisko Radia Maryja od było z Polakami od początku tragedii smoleńskiej. – Tu jest też odpowiedź, dlaczego ci, którzy pod tym samym sztandarem partyjnym Platformy Obywatelskiej prowadzili wojnę przeciw śp. Lechowi Kaczyńskiemu, (…) teraz wymierzyli podłe kłamstwa w o. Tadeusza Rydzyka. Próbują wywołać dzisiaj antyklerykalne nastawienie wobec Kościoła – mówił.