Pogrzeb Jerzego Stuhra. Ogłoszono datę i miejsce

Z informacji Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie wynika, że Jerzy Stuhr spocznie na Cmentarzu Rakowickim w tym mieście. Wiadomo też, że ostatnie pożegnanie aktora odbędzie się w środę 17 lipca.

Informacja o śmierci Jerzego Stuhra obiegła media we wtorek 9 lipca. Aktor zmarł po długiej i ciężkiej chorobie w wieku 77 lat. Był uznawany za jednego z najwybitniejszych i najpopularniejszych polskich aktorów. Występował zarówno na wielkim ekranie, jak i na deskach teatru. Jego głos można usłyszeć w wielu dubbingach. Był także reżyserem, filologiem i pisarzem, profesorem sztuk teatralnych.

Jerzy Stuhr zmarł po ciężkiej chorobie. "Mam dokładnie to samo, co Ziobro"

W 2011 roku lekarze wykryli u Jerzego Stuhra nowotwór krtani. Choć nie dawano mu szans na przeżycie i został uznany za pacjenta paliatywnego, nie przestał walczyć. Trafił na torakochirurga z Zakopanego – Marcina Zielińskiego, który zaproponował aktorowi operację. Wszystko zakończyło się powodzeniem, jednak nowotwór powrócił w 2023 roku. W niedawnym wywiadzie dla "Newsweeka" opowiedział o zmaganiach z chorobą. Wyraził przy tym współczucie dla byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, który cierpi na tę samą chorobę.

– Mam dokładnie to samo, co Ziobro. Takie samo cięcie. Mam dla niego współczucie, bo leżałem na takim samym łóżku. I wiem, co to jest. Wiem, jak to boli. Wiem, co to znaczy nie móc podnieść ręki, nie móc wstać. Prawie trzy tygodnie byłem na OIOM-ie – przyznawał.

Odwołane spektakle

Stan aktora prawdopodobnie uległ pogorszeniu już w czerwcu. Wtedy to pojawiły się niepokojące informacje o odwołaniu spektakli z jego udziałem. Chodzi o spektakl "Geniusz", w którym Jerzy Stuhr grał jedną z głównych ról, obok Jacka Braciaka. Jak poinformował wówczas w komunikacie Teatr Polonia, decyzja ta wynika z "choroby aktora". Nie wskazano jednak, o którego konkretnie członka obsady chodzi. Natychmiast pojawiły się spekulacje, że mowa właśnie o Jerzym Stuhrze.

