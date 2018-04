Ofiary sukcesu propagandy

O to, żeby i mnie – Kowalskiemu – wreszcie się poprawiło, jeśli tak rewelacyjnie idzie ściąganie podatków, budżet państwa notuje superniski deficyt, biedy i bezrobocia już właściwie nie ma, a Polkom i Polakom w całym kraju żyje się coraz lepiej – do tego stopnia, że wkrótce milion z nich przesiądzie się do nietanich przecież aut na prąd.