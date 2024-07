Włóczęgi południa

Demokracja zadała śmiertelny cios legendzie Bieszczadów. Dziś na Tarnicę wejdziesz po schodach, w Chatce Puchatka nie przenocujesz i zbliża się moment, gdy do źródeł Sanu będzie można dojechać elektryczną hulajnogą. Inwestycje w infrastrukturę sprawiły, że do każdego miejsca w Polsce można dotrzeć w miarę szybko i sprawnie. Amatorzy romantycznej wędrówki, kandydaci na nomadów XXI w. muszą więc szerzej rozwinąć skrzydła. Kasia i Robert sprzedali dom pod Warszawą i kamperem pognali na południe. Trwającą już cztery lata eskapadę relacjonują w sieci jako The Big Five Family, zabrali ze sobą bowiem trzech nieletnich synów.