Zabił babcię, stał nago na balkonie. Tragiczne sceny w Łodzi

Do tragicznego zdarzenia doszło w środę po godzinie 14:00 w domu jednorodzinnym na łódzkich Chojnach. Dramat rozegrał się w budynku przy ulicy Gładkiej, w pobliżu ulicy Łazowskiego.

Na miejscu wciąż pracują funkcjonariusze policji pod nadzorem prokuratora, jednak szczegóły tej brutalnej zbrodni nie zostały jeszcze ujawnione. Wiadomo jedynie, że młody mężczyzna został zatrzymany, a jego babcia zmarła w wyniku odniesionych obrażeń.

Według nieoficjalnych informacji starsza kobieta mieszkała w przestronnym domu wraz z córką i zięciem. 80-latka miała dwóch wnuków, z których jeden – 24-latek – zaatakował ją nożem. Pomimo natychmiastowej interwencji służb ratunkowych i podjętej reanimacji, życia kobiety nie udało się uratować.

– Wracałem akurat z pobliskiej Biedronki, gdy zobaczyłem, że przed domem sąsiadów parkują radiowozy – mówił jeden z okolicznych mieszkańców. – Młody mężczyzna stał na balkonie – był nagi! Później słyszałem krzyki wydawane w jego stronę – to byli policjanci, którzy kazali mu podnieść ręce nad głowę i wejść do środka – tłumaczył świadek zdarzenia, cytowany przez serwis Express Ilustrowany.

Atak nożownika w Olkuszu

W poniedziałek i we wtorek w Olkuszu (woj. małopolskie) doszło do dwóch incydentów z użyciem ostrego narzędzia. Łącznie pięć osób doznało ran ciętych oraz kłutych. W momencie przewiezienia do szpitala wszyscy byli przytomni. Ich stan jest określany jako stabilny.

W poniedziałek wieczorem na jednej z ulic miasta ugodzony został 60-letni mężczyzna. We wtorek, podczas ataku nożownika w centrum handlowym w Olkuszu, ranne zostały cztery osoby. Ucierpiało troje pracowników sklepu: mężczyzna w wieku 41 lat i dwie kobiety w wieku 21 i 36 lat, a także klientka w wieku 61 lat.

Policja zatrzymała 23-letniego mieszkańca powiatu olkuskiego. Jak donosiły media, mężczyzna jest synem policjanta. Informację tę potwierdził szef Prokuratury Rejonowej Piotr Piekarski w rozmowie z reporterem TVN24.

23-latek usłyszał zarzut pięciokrotnego usiłowania zabójstwa.

