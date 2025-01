Kowalski: Jerzy Owsiak nie dotrzymał danego słowa

DoRzeczy.pl: Poszedł pan do siedziby WOŚP na kontrolę wydatków fundacji. Nie został pan jednak wpuszczony do środka. Jakie będą kolejne pana ruchy w tej sprawie?

Janusz Kowalski: Odnoszę wrażenie, że Polacy oczekują pełnej transparentności finansów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jerzego Owsiaka, ponieważ ta fundacja wykonuje zadania publiczne, a zatem zgodnie z ustawą ma obowiązek udostępniać informacje publiczne. Chcę poznać i zobaczyć dokumenty, faktury i przelewy, szczególnie związane z pomocą powodzianom.

Dlaczego to jest tak ważne?

We wrześniu 2024 roku, decyzją premiera Donalda Tuska, kilkadziesiąt milionów złotych środków należących do Skarbu Państwa, trafiło do WOŚP, która w statucie nigdy nie miała pomocy osobom dotkniętym klęskami żywiołowymi, ani nie miała takiego doświadczenia. Dziś rozliczenie każdej złotówki wydanej na ten cel jest bardzo ważne, zwłaszcza widząc, co się dzieje w województwie opolskim, czy dolnośląskim w kontekście "odbudowy" po powodzi, gdzie brakuje pieniędzy, a ludzie nie wiedzą, co mają dalej robić. Chcę dowiedzieć się, jak wygląda pomoc WOŚP i wykorzystanie środków publicznych.

Uda się?

Zacznijmy od tego, że Jerzy Owsiak rozpoczął dialog ze mną od niedotrzymania słowa. Obiecał publicznie, że jeżeli przyjdzie poseł Janusz Kowalski i pokaże wszystkie swoje oświadczenia majątkowe to mnie przyjmie i pokaże dokumenty. Przyszedłem, miałem ze sobą oświadczenia, ale nie zostałem wpuszczony. Należy podkreślić, że jest to złamanie art. 20 ustawy o wykonywaniu mandatu posła. Zgodnie z tym artykułem, każdy poseł ma możliwość podjęcia tzw. interwencji poselskiej w organizacji społecznej. WOŚP to nie jest prywatna organizacja, posiadająca prywatne środki. WOŚP korzysta z możliwości otrzymywania 1,5 proc., podatku od Polaków. Chcę tylko wiedzieć, jak wydawane są pieniądze które zamiast do Skarbu Państwa, wpływają do WOŚP. Chcę wiedzieć jak wydawane są środki przeznaczone dla powodzian. Tylko tyle.

Czy w pana ocenie działalność Jerzego Owsiaka wykroczyła poza działalność charytatywną i przeszła na tory polityczny?

Po pierwsze, Jerzy Owsiak stosuje szantaż moralny i biznesowy na Telewizji Republika. Wzywa do bojkotu reklamowego TV Republika, a to naruszanie wszelkiego rodzaju standardów, przy całkowitym braku transparentności. Chciałbym, żeby Jerzy Owsiak pokazał przelewy pomiędzy WOŚP, a spółką Złoty Melon, której prezesem jest Jerzy Owsiak. Domagamy się transparentności, wiedzy o jego dochodach związanych z działalnością w WOŚP i Złotym Melonie. Polacy mają do tego prawo.

