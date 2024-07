Burza po zawieszeniu Babiarza. "Politpoprawne szaleństwo", "prawdy nie zagłuszycie"

W sobotę Telewizja Polska zdecydowała o zawieszeniu Przemysława Babiarza i odsunięciu go od komentowania igrzysk za stwierdzenie, że piosenka Johna Lennona "Imagine" niesie przesłanie komunizmu.

TVP zawiesiło Babiarza

"Wzajemne zrozumienie, tolerancja, pojednanie – to nie tylko podstawowe idee olimpijskie, to także fundament standardów, którymi kieruje się nowa Telewizja Polska. Nie ma zgody na ich łamanie" – czytamy w komunikacie TVP. "Informujemy, że po wczorajszych skandalicznych słowach Przemysława Babiarza, został on zawieszony w obowiązkach służbowych i nie będzie komentował zmagań podczas Igrzysk Olimpijskich" – oświadczyły władze telewizji publicznej.

"Prawdy nie zagłuszycie"

Decyzja TVP natychmiast wywołała falę komentarzy w mediach społecznościowych.

"Dziękuję red. Babiarzowi za głos rozsądku i uczciwości w tym politpoprawnym szaleństwie' – skomentowała była premier Beata Szydło.

"Prawdy nie zagłuszycie! Prawda się obroni! Wasze czyny będą zapamiętane, a cenzura polegnie" – stwierdził były premier Mateusz Morawiecki.

"Przeginają. Nie mają umiaru. Chcą łamać sumienia i moralne kręgosłupy. Jestem przekonany, że to się obróci przeciwko nim. Kwestia czasu" – napisał ksiądz Daniel Wachowiak.

"I Babiarz mi ani brat ani swat. Nie sądzę, żebyśmy mieli zbliżone poglądy czy styl życia albo postawy etyczne. Ale to nie jest istotne. Zawieszenie dziennikarza z powodu jakiejś totalnej pierdoły, w której nikogo nie obraził ani nic, to nadgorliwość i kompletna głupota" – oceniła Anna Maria Żukowska z Lewicy.

"Przemysław Babiarz został zawieszony w TVP przez władze uśmiechniętej koalicji! Kpina!" – napisał Michał Wawer, poseł Konfederacji. "Władze TVP to idioci" – dodał Krystian Kamiński.

"Najlepszy komentator TVP objęty cenzurą, bo skrytykował komunistyczny tekst piosenki. Wolność słowa według lewicy i liberałów" – zwrócił uwagę były szef MSZ Paweł Jabłoński.

"Wzajemne ZROZUMIENIE, TOLERANCJA i pojednanie to nie tylko podstawowe idee olimpijskie, to także fundament standardów, którymi kieruje się nowa Telewizja Polska". – czytamy w komunikacie TVP, która zawiesiła Przemysława Babiarza za stwierdzenie, że utwór Johna Lennona "Imagine" ma przesłanie komunistyczne. TOLERANCJA xD" – napisał poseł Konfederacji Tomasz Grabarczyk. "A "Imagine" to oczywisty manifest komunistyczny. Świat bez nieba, religii, posiadania i państw. Utopijna wizja, która pochłonęła co najmniej 100 milionów ofiar" – dodał.

Głos zabrał także inni politycy Konfederacji, PiS i Suwerennej Polski, m.in. Sławomir Mentzen, Patryk Jaki, Mariusz Kałużny, Konrad Berkowicz, Bartłomiej Wróblewski, Anita Czerwińska czy Paweł Jabłoński.

