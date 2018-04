Kraków: Nowoczesna ogłasza kandydata na prezydenta. Nie będzie porozumienia z PO?

Do wyborów samorządowych coraz bliżej, dzisiaj poznaliśmy kandydata Nowoczesnej na urząd prezydenta w Krakowie. Start Filipka oznacza, że do tej pory Platformie Obywatelskiej i Nowoczesnej nie udało się dojść do porozumienia w sprawie wspólnego kandydata. Katarzyna Lubnauer stwierdziła, że jest otwarta na dalsze rozmowy w tym temacie. PO póki co nie ogłosiła jeszcze swojego kandydata.

– Tak wyobrażałam sobie naszego kandydata na prezydenta Krakowa – mówiła Lubnauer podczas konferencji prasowej. Przewodnicząca partii zapewniała, że Filipek to człowiek zdolny, który doskonale zna Kraków i wie, czego to miasto potrzebuje. – Wie, jak powinno rozwijać się miasto – mówiła.

Kraków – miasto do pracy i do życia

Sam kandydat podkreślił, że od lat zawodowo zajmuje się marketingiem, a obecnie doradza przedsiębiorstwom w zakresie strategii i budowania marki.

Filipek podkreślił, że jako prezydent będzie chciał być blisko mieszkańców Krakowa. Kandydat przekonywał, że wraz z kolegami z Nowoczesnej szereg akcji, które miały poprawić życie mieszkańców. – Organizowaliśmy debaty, dyskusje, a nasi członkowie inicjowali wiele akcji takich jak in vitro dla Krakowa, 3xtak dla zieleni na ulicy Rajskiej czy stop zabudowie wzgórza św. Bronisławy – mówił. Filipek zaznaczył, że chce, aby Kraków był dobrym miejscem zarówno do pracy jak i do życia.