Silne wzmocnienie polskiej armii. Umowa na śmigłowce z USA

Łączna wartość umów to ponad 930 mln zł. – Dziś jest bardzo ważny dzień podpisania umów offsetowych. (…) Dzisiejsza umowa podpisana z firmą Boeing i z General Electric powoduje wzmocnienie możliwości serwisowych i naprawczych, między innymi z Wojskowymi Zakładami Lotniczymi nr 1 w Łodzi i w Dęblinie, Wojskowym Centralnym Biurem Konstrukcyjno-Technologicznym S.A. w Warszawie, ale również z Wojskową Akademią Techniczną, gdzie będą szkoleni inżynierowie, technicy, pracownicy wojskowi i cywilni, którzy będą obsługiwali tę platformę lotniczą – AH-64E Apache – powiedział wiceminister Paweł Bejda po podpisaniu umów offsetowych związanych z zakupem śmigłowców AH-64E Apache.

– Wojsko Polskie znajduje się w przededniu pozyskania śmigłowców AH-64E, które wzmocnią w sposób realny bezpieczeństwo naszego kraju, szczególnie wobec aktualnych zagrożeń za wschodnią granicą Rzeczypospolitej Polskiej. Mam tu na myśli wojnę na Ukrainie. To jest niezwykła szansa też dla regionu łódzkiego, dla miasta Dęblin, ale jednocześnie też dla Wojskowej Akademii Technicznej. To jest wzmocnienie tego wszystkiego, o co zawsze walczyliśmy, czyli polskiej myśli technicznej. Ta technologia docelowo przekazana przez stronę amerykańską to niesamowity zastrzyk wiedzy, technologii i kompetencji – wskazał wiceszef MON.

Prawie 100 maszyn dla Polski

Przedmiotem pierwszej umowy jest realizacja 7 zobowiązań offsetowych o łącznej wartości ponad 400 mln zł. W ramach jej realizacji pozyskane zostaną kompetencje m. in. do przeprowadzania przeglądów i napraw oraz remontów wybranych podzespołów AH-64E. Przedmiotem drugiej umowy jest realizacja 6 zobowiązań offsetowych o łącznej wartości ponad 530 mln zł. W ramach realizacji tej umowy pozyskane zostaną kompetencje do obsługi technicznej silników turbowałowych – wskazał resort.

Departament Stanu USA wyraził zgodę na sprzedaż Polsce 96 śmigłowców AH-64E Apache Guardian, wyceniając ten kontrakt na maksymalnie 12 mld USD, w sierpniu 2023 r.

