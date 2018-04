Biedroń krytykuje Jaruzelską i mówi o powrocie do polityki

Robert Biedroń skrytykował Monikę Jaruzelską za to, że stara się przypodobać prawej stronie sceny politycznej. – Jak słyszałem, to sprawdzałem, czy to Beata Kempa mówi, czy Monika Jaruzelska, bo światopoglądowo to jest to zbliżone – mówił w TVN24

Prezydent Słupska ponadto zapewnił, że ma zamiar wrócić do ogólnopolskiej polityki. Nie zdradził konkretnego terminu, ani tego na które wybory zamierza wrócić, ale stwierdził, że zmusza go do podęcia takiej decyzji obecny stan lewicy w Polsce. – Wcześniej czy później będę musiał wrócić na scenę polityczną, ponieważ po tej stronie progresywnej, wolnościowej, prodemokratycznej, proeuropejskiej jest pustynia – ocenił.Biedroń zapewnił, że ma zamiar dokończyć kadencję prezydenta Słupska, gdyż na taki rozwój wypadków umawiał się z mieszkańcami miassta. Były poseł stwierdził, że po swoim ewentualnym powrocie do dużej polityki nie ma zamiaru konkurować z Barbarą Nowacką. "To świetna polityczka" – przekonuje i zapowiada współpracę z popularną działaczką lewicy. Biedroń skrytykował też Donalda Tuska, który jego zdaniem w sposób niedostateczny poszedł "na lewo". Polityk stwierdził, że nie wie, czy poprze go w wyborach prezydenckich. – Dzisiaj powrót Tuska to podtrzymanie duopolu Kaczyński-Tusk – przekonywał. Polityk zapewniał, że chce, aby cała Polska była taka jak Słupsk. Czytaj także:

Partia Biedronia? Nowacka: To się może przydaćCzytaj także:

Wybory prezydenckie 2020. Andrzej Duda liderem, Biedroń goni Tuska