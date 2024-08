Święto Wojska Polskiego. MON zaprasza na defiladę

Do udziału w defiladzie zachęca Ministerstwo Obrony Narodowej. Podobnie jak w ubiegłym roku, uczestniczyć w niej będzie ponad 2 tys. żołnierzy i ponad 200 jednostek sprzętu wojskowego. Podczas defilady planowane są wystąpienia prezydenta Andrzej Dudy, premiera Donalda Tuska i szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza.

Resort obrony zaleca, aby ze względu na upały zabrać ze sobą wodę, nakrycie głowy, krem z filtrem UV. Warto wziąć krzesełko oraz aparat.

Rano prezydent Andrzej Duda złożył wieniec przed pomnikiem Józefa Piłsudskiego przy Belwederze. O godz. 10 zwierzchnik sił zbrojnych RP wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą wezmą udział we mszy św. za ojczyznę i polskich żołnierzy w Katedrze Polowej Wojska Polskiego. We mszy weźmie także udział wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

"Suwerenna Rzeczpospolita to nasze najważniejsze wspólne dobro. Dla Jej siły i suwerenności – a tym samym dla naszych swobód i wspólnej pomyślności – warto walczyć i pracować. To dumne sierpniowe święto wzywa, abyśmy łączyli nasze siły w trosce o bezpieczeństwo i zasobność Ojczyzny – a także o to, aby wolność, solidarność i sprawiedliwość były Jej najwyższymi prawami" – czytamy we wpisie KPRP.

W południe przed Grobem Nieznanego Żołnierza żołnierze oddadzą hołd bohaterom podczas uroczystej odprawy wart. W uroczystości wezmą udział m.in. prezydent, marszałkowie Sejmu i Senatu Szymon Hołownia i Małgorzata Kidawa-Błońska, a także szef MON.

Obchody Święta Wojska Polskiego w całym kraju

Obchody Święta Wojska Polskiego odbywają się dziś w całej Polsce.

Uroczystości upamiętniające 104. rocznicę Bitwy Warszawskiej odbędą się też m.in. w miejscach związanych ze zwycięską bitwą. W Ossowie zostanie odprawiona msza pod przewodnictwem metropolity warszawskiego kard. Kazimierza Nycza. Po liturgii odbędzie się Apel Poległych, a w południe na polach ossowskich zaplanowana jest rekonstrukcja Bitwy Warszawskiej 1920 r. W Radzyminie odbędzie się apel pamięci na cmentarzu, gdzie pochowani są żołnierze polegli w Bitwie Warszawskiej, podczas którego obecny będzie minister obrony narodowej.

Defilady wojskowe zaplanowano też m.in. w Krakowie, Kielcach, Białymstoku, Poznaniu, Łodzi, Lublinie i Szczecinie. Gorzów Wielkopolski, Ostrów Świętokrzyski, Olsztyn, Wrocław i Szczecin zorganizują pokazy sprzętu wojskowego. W Olsztynie zaplanowano też koncert orkiestry wojskowej.

