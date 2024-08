Absurdalne i niebezpieczne sceny w komiksie. Przemoc wobec Zychowicza, "pisowiec" Lisicki

Na X opublikowane zostały szokujące fragmenty komiksu "Likwidator", w którym pokazywane są sceny przemocy wobec polityków PiS, Konfederacji oraz publicystów czy dziennikarzy politycznych.

Jak pisze portal Tysol "postać komiksowego «Likwidatora» została stworzona przez Ryszarda Dąbrowskiego w latach dziewięćdziesiątych zeszłego wieku w środowisku punkowej subkultury. Już wtedy komiksy z «Likwidatorem» odznaczały się wysokim poziomem brutalności. Później komiksy z «Likwidatorem» zyskały kolorową oprawę i były wydawane coraz bardziej profesjonalnie. Sama zaś postać «Likwidatora», tak jak wcześniej ukazywana była jako postać ekoterrorysty w kontekstach postaci podobnych do uczestników polskiego życia publicznego, tak w końcu «zajęła się» już w otwarty i bardzo brutalny sposób konkretnymi polskimi politykami".

Sceny przemocy w żenującym komiksie

Na jednym z fragmentów komiksu widzimy Piotra Zychowicza, Marka Budzisza, Jacka Bartosiaka i Alberta Świdzińskiego, których "likwidator" nazywa "sępami wojny" "handlującymi strachem". Prowadzący kanał "Historia realna", w latach 2013-2022 zastępca redaktora naczelnego tygodnika "Do Rzeczy" i redaktor naczelny miesięcznika "Historia Do Rzeczy" oraz zajmujący się geopolityką członkowie think tanku Strategy&Future są oskarżani o bycie "pisowcami", a "likwidator" wygraża im bronią.

Ponadto opiniotwórczy konserwatywno-liberalny tygodnik "Do Rzeczy" jest nazywany "pisowskim". Żenujący rysunek można zobaczyć w poniższym poście.

"Likwidator kontra Kaczystan"

Z kolei na okładce komiksu "Likwidator kontra Kaczystan" – wskazuje tysol.pl – pokazano płonących na stosie Pawła Kukiza, Zbigniewa Ziobrę i Jarosława Kaczyńskiego. Prezesa PiS widzimy także na okładce "Likwidator kontra Dobra Zmiana", oraz na poświęconym katastrofie smoleńskiej okładce "Likwidator – katastrofa smoleńska", na której w prześmiewczy sposób Dąbrowski pokazuje płonący wrak Tupolewa i Lecha, lub Jarosława Kaczyńskiego.

"Likwidator i Konfederaści"

Tysol informuje, że są też sceny pokazujące przemoc wobec polityków Konfederacji, Krzysztofa Bosaka, Sławomira Mentzena, czy Grzegorza Brauna, których "Likwidator" kopie na okładce "Likwidator i Konfederaści".

Dąbrowski prowadzi profil na Facebooku i sam, głównie na grupie "Roman Giertych. Wolne Media, Wolne Sądy, Wolni Ludzie" publikuje drastyczne treści ze swoich komiksów. Jak zauważa Tysol, Facebook nie dopatrzył się w nich mowy nienawiści. Miał opublikować na swoim facebookowym profilu rysunek przedstawiający np. egzekucję na Krzysztofie Stanowskim – "Likwidator" przykłada Stanowskiemu pistolet do tyłu głowy i mówi "Stanoffski – pisowska presstytutko, nadszedł dzień innej zapłaty".

