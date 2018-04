"Lobby żydowskie coraz mocniej wywiera presję na państwa Europy". Rzymkowski o ustawie 447

Dokument ten przyznaje Departamentowi Stanu USA prawo do wspomagania organizacji międzynarodowych zrzeszających ofiary Holocaustu, a także – co najważniejsze – udzielenia im pomocy poprzez swoje kanały dyplomatyczne w odzyskaniu żydowskich majątków bezdziedzicznych.

Czytaj także:

Amerykański Kongres przegłosował ustawę 447. "Brońmy Polski przed mafią wyłudzaczy!"

Rzymkowski w rozmowie z portalem wPolityce.pl zaznacza: – Potężne lobby żydowskie w USA coraz mocniej używa do wywierania presji na państwa Europy instrumentów politycznych, żeby odzyskać majątek. Ten majątek zgodnie z prawem należy się potomkom czy też nielicznym żyjącym jeszcze ocalałym z Holokaustu. Używają do tego mechanizmów nieznanych nawet prawu amerykańskiemu. Domagają się odszkodowań in gremio dla środowisk żydowskich, które nie mają żadnego tytułu prawnego do tego.

Zdaniem polityka, jest to próba wywarcia presji politycznej, a także próba pozyskania środków, które się Żydom nie należą. Tomasz Rzymkowski dodaje, że na tle innych państw, w tej sprawie Polska jest w bardzo trudnej sytuacji. – Jako jedyne państwo nie mamy ustawy reprywatyzacyjnej. Można było załatwić tę sprawę na początku lat 90. czy nawet na przełomie lat 90. i 2000, kiedy Aleksander Kwaśniewski pod wpływem Ryszarda Kalisza zawetował ustawę reprywatyzacyjną. Wówczas ustawa była już uchwalona. Niestety Sejm nie był w stanie odrzucić prezydenckiego weta. Gdyby wówczas uchwalono ustawę reprywatyzacyjną sprawę uregulowania stosunków własnościowych mielibyśmy już za sobą – mówi wPolityce.pl.

Rzymkowski wskazuje, że tym, co powinniśmy teraz zrobić, jest jak najszybsze uchwalenie ustawy reprywatyzacyjnej: – (...) która będzie instrumentem dającym sprawiedliwość właścicielom utraconych majątków. Po zakończeniu działań wojennych Warszawa była obrócona w perzynę. Wysiłkiem polskiego społeczeństwa miasto zostało odbudowane. Przypomnę też, że przed wojną wiele nieruchomości w Warszawie było zakupionych pod zastaw.