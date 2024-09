Los żołnierza

Relacja z pierwszej ręki, pełna szczegółów, emocji, obserwacji, jak szybko zmienił się teatr wojny na Ukrainie i z powodu nowych rodzajów broni, i ze względu na podejście do wojny tych, którzy biorą w niej udział. Jest to przede wszystkim opowieść o tym, jak cywil zamienia się w żołnierza i co z tego wynika. Spisana przez Wiktora Świetlika spowiedź polskiego ochotnika przypomina, że jest to wojna cywilizacji. Wojna straszna, okrutna, ale wobec której nie da się zastosować filtra panświnizmu: że każde zabijanie jest takie samo i wszyscy to w ogóle bestie.