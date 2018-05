Trzaskowski przegra jak Komorowski? Siemoniak: To niemożliwe

Tomasz Siemoniak został zapytany w TVN 24, czy to możliwe, aby Rafał Trzaskowski skończył, jak były prezydent Bronisław Komorowski i przegrał wybory. Według niego, "to niemożliwe". – Uważam, że Patryk Jaki jest bardzo poważną kandydaturą. Nie nawet dlatego ze względu na swoje przymioty, bo przez te kilka dni raczej pokazał się jako człowiek wpadek. Za Jakim stoi obóz rządzący z aparatem władzy, mediami, służbami, więc z natury rzeczy jest silny. Mam na myśli np. sytuację z Poznania, gdy prezydent Jaśkowiak ogłasza woje kandydowanie, a w tym czasie CBA wchodzi do ratusza, akurat o tej samej godzinie – mówił.

Siemoniak stwierdził też, że chociaż Jakiemu "się chce", to jest to "entuzjazm Jana Piszczyka z Zezowatego szczęścia". – Tak bardzo chce, że będzie to zasadniczą przeszkodą dla niego. Nie lekceważę jego. Odradzam mu tylko to, żeby codziennie starał się przekonywać wszystkich, że jest warszawiakiem. Co zrobi dzisiaj, zje 10 wuzetek i pyzy, flaki warszawskie? – dodał.

Czytaj także:

Kolejne zobowiązanie Jakiego. "Legia i inne kluby będą traktowane tak, jak na to już dawno zasługują"