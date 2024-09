Kempa nie wytrzymała. "Weź się wreszcie bucu platformerski do konkretnej roboty"

Powodem ostrych słów skierowanych przez Beatę Kempę do europosła Koalicji Obywatelskiej Marcina Kierwińskiego był jego wpis na temat przygotowania Polski do zagrożeń powodziowych.

"Przez osiem lat nic nie zrobili, by zabezpieczyć Polaków przed powodzią. Bo bardziej niż wały przeciwpowodziowe interesowały ich te w funduszach i fundacjach. Teraz atakują rząd. Bezwstydni oszuści" – napisał w sobotę na platformie X były szef MSWiA.

Kempa odpowiada Kierwińskiemu. "Nakręcił się jak zardzewiała sprężyna"

"Nie… no dość. Weź się wreszcie bucu platformerski do konkretnej roboty" – nie wytrzymała polityk Suwerennej Polski. Dalej zwracając się do Kierwińskiego podkreśliła: "Wszyscy wiedzą, że to podlizywanie się swoim i tak Ci nie pomoże".

Była europosłanka stwierdziła, że kiedy ludzie walczą z żywiołem, Kierwiński "nakręcił się politycznie jak zardzewiała sprężyna". "Lepiej pomóż i napełniaj worki z piachem" – poradziła politykowi Platformy Obywatelskiej.

Kończąc Beata Kempa przypomniała apel prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego, aby nie zniżać się do poziomu "patowładzy".

"Sorry – ale czasami się nie da. Jak nie przemówi się w ich języku – to nie zatrybią" – podsumowała.

Polska lepiej przygotowana do zagrożeń powodziowych? Ziobro: Dzięki Funduszowi Sprawiedliwości

Wcześniej w sprawie przygotowania Polski do zagrożeń powodziowych odniósł się na platformie X były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

"W dramatycznej walce z żywiołem strażakom pomaga nowoczesny sprzęt zakupiony przez Fundusz Sprawiedliwości" – podkreślił polityk. Jak dodał, właśnie m.in. po to Fundusz wspierał ochotnicze straże pożarne, by mogły – jak dziś przy powodzi – ratować ludzkie życie, zwierzęta i dobytek.

"Donald Tusk powiedział, że jesteśmy teraz lepiej przygotowani niż lata temu. Tak, jesteśmy, w dużym stopniu zadbał o to Fundusz Sprawiedliwości" – podsumował.

