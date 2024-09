"Przyjechał ksiądz. Tata przyjął komunię". Poruszające słowa na pogrzebie prof. Lwa-Starowicza

O śmierci prof. Lwa-Starowicza poinformowało 13 września w mediach społecznościowych Centrum Terapii Lew-Starowicz. "Z ogromnym smutkiem informujemy, iż odszedł od nas prof. dr hab. n. med. Zbigniew Lew-Starowicz. Wybitny polski seksuolog, psychiatra i psychoterapeuta, specjalista seksuologii klinicznej oraz propagator edukacji seksualnej. Wieloletni Konsultant Krajowy z zakresu seksuologii. Kierownik naukowy i wykładowca na uczelniach wyższych oraz kursach specjalizacyjnych dla lekarzy z zakresu seksuologii i psychiatrii" – czytamy we wpisie Centrum Terapii Lew-Starowicz.

20 września w Kościele Pokamedulskim bł. Edwarda Detkensa w Warszawie odprawiona została msza święta żałobna, po której nastąpiło odprowadzenie na stołeczny Cmentarz Północny. Rodzina seksuologa poprosiła, aby nie przynosić kwiatów, ale przekazać datek na rzecz Fundacji Warszawskie Hospicjum dla Dzieci. Prof. Zbigniew Lew-Starowicz został pochowany obok swojej żony Danuty.

Dzieci żegnają ojca

Tabloid "Fakt" relacjonuje, że kościół był pełen ludzi. Mszę św. sprawował ks. Wojciech Drozdowicz. Przy urnie z prochami znalazła się maskotka lwa.

Michał Lew-Starowicz wspominał swojego ojca jako osobę, która zaraża bliskich serdecznym uśmiechem do końca swoich dni. Jak powiedział, jego tacie zależałoby na tym, aby nawet na pogrzebie nie było ponurej atmosfery. Syn wspomniał również o ogromnej roli muzyki w życiu jego ojca. Drugi z synów, Rafał Lew-Starowicz, zwrócił z kolei uwagę na zamiłowanie ojca do książek. Wrócił także wspomnieniami do wspólnej podróży do Jerozolimy.

Córka psychiatry Julitta Biały mówiła o ostatnich chwilach. – Tata bardzo cierpiał, ale powtarzał, że wierzy. Gdy przyjechaliśmy do taty z księdzem z wiatykiem, było wiele momentów utraty świadomości, ale kiedy przyjmował, komunię powiedział "amen". Tato, wiem, że będę się bała, ale o ciebie już się nie boję – powiedziała.

Bogaty dorobek zawodowy

Prof. Lew-Starowicz to autor i współautor kilkuset prac naukowych i popularnonaukowych poświęconych problematyce współczesnej seksuologii i psychiatrii. Część z nich wydawał pod pseudonimem "Leo Oldwitch". Współpracował ze stacją telewizyjną TVN Med, w której prowadził programy na temat seksuologii. Zajął się także działalnością jako biegły sądowy oraz praktyką w ramach Centrum Seksuologii Medycznej, Psychiatrii i Psychoterapii, którego został dyrektorem.

W roku 1997 został odznaczony Krzyżem Kawalerskim, a w roku 2012 Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Zawodowo był związany m.in. z Akademią Wychowania Fizycznego w Warszawie oraz z Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego. W latach 1995–1996 był ekspertem Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie edukacji seksualnej, a w latach 1996–1998 liderem programu edukacji seksualnej Organizacji Narodów Zjednoczonych. W 1994 r. został powołany na krajowego specjalisty z zakresu seksuologii.