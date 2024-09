"Chciałbym takiego świata z Giertychem i Sterczewskim". Profesor UW nowym dyrektorem MHP

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego podjęło decyzję o odwołaniu Roberta Kostry z funkcji dyrektora Muzeum Historii Polski.

Kostro na czele muzeum stał od 2006 r. Jego kontrakt miał wygasnąć dopiero w 2027 r. Przeciwko odwołaniu dyrektora opowiedziało się grono historyków, publicystów i ludzi kultury z różnych opcji politycznych. Sam Kostro nie zgadza się z decyzją resortu kultury i zapowiada, że będzie odwoływał się do sądu pracy.

Nowy dyrektor Muzeum Historii Polski

Minister kultury i dziedzictwa narodowego Hanna Wróblewska powierzy obowiązki dyrektora Muzeum Historii Polski prof. Marcinowi Napiórkowskiemu – poinformowała w środę "Gazeta Wyborcza". Sam Napiórkowski potwierdził w rozmowie z dziennikiem, że przyjął propozycję ministerstwa.

Marcin Napiórkowski jest doktorem habilitowanym kulturoznawstwa i wykładowcą w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Jest jednym z najmłodszych profesorów UW (urodził się w 1985 r.). Zajmuje się semiotyką kultury i pamięcią zbiorową, a także analizą narracji politycznych i szukaniem w nich wątków mitycznych. To autor książek, takich jak "Mitologia współczesna", "Władza wyobraźni" czy "Powstanie umarłych". Jak przypomniała "GW", Napiórkowski był współautorem musicalu o Okrągłym Stole pt. "1989".

– Chciałbym świata, w którym nawet Roman Giertych – ciężko mi to przez gardło przechodzi, ale niech będzie – zasiada z Barbarą Nowacką albo Frankiem Sterczewskim i rozmawiają o możliwych rozwiązaniach kluczowych problemów. Na tym polega demokracja – mówił Marcin Napiórkowski w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" w październiku 2023 r., przed wyborami parlamentarnymi.

Zarzuty Ministerstwa Kultury

Przypomnijmy, że w pierwszej połowie września resort kultury wysłał do kilku organizacji pisma z prośbą o opinię ws. odwołania dyrektora przed upływem kadencji, na którą został powołany. Trafiły one m.in. do: Stowarzyszenia Muzealników Polskich, Polskiego Towarzystwa Historycznego, a także Związków Zawodowych w Muzeum Historii Polski.

W liście, do którego treści dotarł portal DoRzeczy.pl, wskazano, że powodem zamiaru odwołania Kostry są "liczne naruszenia" art. 27 ust. 1 Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej i "wynikającej z tego przepisu zasady efektywności gospodarowania mieniem". Dyrektorowi zarzucono m.in. niski poziom wykorzystania środków w 2021 r. (4,5 mln zł z zaplanowanych 147,9 mln zł) i w 2022 r. (137,8 mln zł z 268 mln zł).

Czytaj też:

"Obrzydliwe i przestępcze". Kulisy odwołania Roberta Kostry