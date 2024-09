Amok i dogmat

Otóż w sporze między prezydentem Andrzejem Dudą a wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, co się tyczy warunków przystąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej, muszę napisać, że całkowitą rację ma ten drugi. Wszystko wskazuje na to, że polski prezydent nadal znajduje się w stanie ciężkiego amoku i najzwyczajniej w świecie nie jest w stanie, z bliżej nieznanych powodów, reprezentować polskiego interesu narodowego w relacjach z Ukrainą.